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ЗСУ взяли в полон громадян Того, які воювали на боці РФ

2 травня 2025 20:41
Євтушенко Аліна - редактор
Громадяни Того, які воювали на боці РФ, потрапили в полон ЗСУ
Африканські військові. Флюстративне фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

Українські військові взяли в полон громадян Того, які воювали на боці Росії. Зазначається, що більшість з них — це молоді студенти, які поїхали в Росію на навчання. 

Про це йдеться у заяві МЗС Того

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За інформацією Міністерства закордонних справ африканської країни, більшість полонених є студентами, що поїхали до Росії, приставши на пропозицію стипендій в університетах країни-агресорки.

"Міністерство закордонних справ, регіональної інтеграції та у справах тоголезців за кордоном інформує громадськість, що тоголезька влада нещодавно отримала повідомлення про випадки захоплення та утримання громадян Того українськими Збройними силами під час участі у військових операціях разом із російськими Збройними силами у поточному конфлікті (повномасштабній війні, — Ред.)", — йдеться у повідомленні дипломатичного відомства.

А також зазначається, що згідно зі зібраною інформацією, більшість цих громадян, зокрема молоді студенти, покинули Того під виглядом нібито стипендій, що пропонуються структурами, які стверджують, що базуються в Росії.

З огляду на цю ситуацію, Міністерство закликає громадян, особливо молодь, яка бажає продовжити навчання за кордоном, бути надзвичайно пильними. У МЗС закликають перевіряти автентичність пропозицій стипендій перед будь-якими зобов'язаннями. А також звернутися до компетентних служб, щоб отримувати достовірну та безпечну інформацію перед будь-яким виїздом за кордон, зокрема до Росії.

Полон ЗСУ Африка
Скриншот заяви МЗС Того

Нагадаємо, що нещодавно в Донецькій області українські захисники взяли в полон африканського найманця.

Зокрема у МЗС України розповіли, що Україна робитиме з китайцями, які воювали на боці РФ, і потрапили в полон ЗСУ.

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