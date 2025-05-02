Граждане Того, которые воевали на стороне РФ, попали в плен ВСУ

Африканские военные. Флюстративное фото: Reuters

Украинские военные взяли в плен граждан Того, которые воевали на стороне России. Отмечается, что большинство из них — это молодые студенты, которые поехали в Россию на учебу.

Об этом говорится в заявлении МИД Того.

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Украинские военные взяли в плен граждан Того — что известно

По информации Министерства иностранных дел африканской страны, большинство пленных являются студентами, которые поехали в Россию, приняв предложение стипендий в университетах страны-агрессора.

"Министерство иностранных дел, региональной интеграции и по делам тоголезцев за рубежом информирует общественность, что тоголезские власти недавно получили сообщение о случаях захвата и удержания граждан Того украинскими Вооруженными силами во время участия в военных операциях вместе с российскими Вооруженными силами в текущем конфликте (полномасштабной войне. — Ред.)", — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

А также отмечается, что согласно собранной информации, большинство этих граждан, в частности молодые студенты, покинули Того под видом якобы стипендий, предлагаемых структурами, которые утверждают, что базируются в России.

Учитывая эту ситуацию, Министерство призывает граждан, особенно молодежь, желающую продолжить обучение за рубежом, быть чрезвычайно бдительными. В МИД призывают проверять подлинность предложений стипендий перед любыми обязательствами. А также обратиться в компетентные службы, чтобы получать достоверную и безопасную информацию перед любым выездом за границу, в частности в Россию.

Скриншот заявления МИД Того

Напомним, что недавно в Донецкой области украинские защитники взяли в плен африканского наемника.

В частности в МИД Украины рассказали, что Украина будет делать с китайцами, которые воевали на стороне РФ, и попали в плен ВСУ.