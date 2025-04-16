Полонені китайці в Україні — що з ними робитиме влада

Військовополонений китаєць в Україні. Фото: СБУ

Військовополонені китайці висловили бажання повернутися додому через обмін. Україна розглядає варіанти їхнє повернення на Батьківщину в КНР.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Тихий наголосив, що українська сторона підтверджує свою готовність до співпраці та обміну військовополоненими китайцями, дотримуючись стандартів міжнародного права.

"Міжнародне гуманітарне право дає простір для вибору стороні, яка утримує військовополонених. Тому ми розглядаємо можливість повернення їх на Батьківщину в КНР", — наголосив речник МЗС.

Нагадаємо, 8 квітня Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали на боці РФ.

За словами президента, Росія покриває дефіцит військ найманцями з Китаю.

Вже 11 квітня військовополонені китайці вперше поспілкувалися зі ЗМІ. Вони просять, аби їх повернули додому та скаржаться на росіян.