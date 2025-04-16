Пленные китайцы в Украине — что с ними будет делать власть

Военнопленный китаец в Украине. Фото: СБУ

Военнопленные китайцы выразили желание вернуться домой через обмен. Украина рассматривает варианты их возвращения на Родину в КНР.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Тихий подчеркнул, что украинская сторона подтверждает свою готовность к сотрудничеству и обмену военнопленными китайцами, соблюдая стандарты международного права.

"Международное гуманитарное право дает пространство для выбора стороне, которая удерживает военнопленных. Поэтому мы рассматриваем возможность возвращения их на Родину в КНР", — подчеркнул спикер МИД.

Напомним, 8 апреля Владимир Зеленский заявил, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне РФ.

По словам президента, Россия покрывает дефицит войск наемниками из Китая.

Уже 11 апреля военнопленные китайцы впервые пообщались со СМИ. Они просят, чтобы их вернули домой и жалуются на россиян.