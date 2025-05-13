ЗСУ вперше застосували особливий дрон з гранатометом — відео
За час повномасштабної війни українські захисники значно покращили методи та технічні засоби боротьби з ворогом. Одним з інноваційних рішень стали дрони, оснащені гранатометами.
Про це повідомляють на каналі "Дикі шершні" у Telegram.
Що відомо про ексклюзивне знищення окупанта
Нещодавно відбулося перше бойове застосування дрону з гранатометом у ЗСУ.
Пілоти підрозділу BULAVA з ОПБр ім. Б.Хмельницького встановили на дрон "Королева шершнів" гранатомет і вдало його застосували по ворожій піхоті.
На оприлюдненому ними відео видно знищення загарбника.
"Той момент, коли окупант отримав ексклюзивну смерть", — підписав кадри телеграм-канал "Дикі шершні".
Нагадаємо, раніше бійці 79 бригади ефектно знищили два розвіддрони Росії. Йдеться про безпілотники Zala.
Водночас військові Третьої окремої штурмової бригади встановили рекорд зі знищення російських дронів у квітні. У цьому переліку є новітні та дорогі БпЛА різних типів.
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