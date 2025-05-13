ВСУ впервые применили особый дрон с гранатометом — видео

Охота на оккупантов. Фото: скриншот

За время полномасштабной войны украинские защитники значительно улучшили методы и технические средства борьбы с врагом. Одним из инновационных решений стали дроны, оснащенные гранатометами.

Об этом сообщается на канале "Дикие шершни" в Telegram.

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Что известно об эксклюзивном уничтожении оккупанта

Недавно состоялось первое боевое применение дрона с гранатометом в ВСУ.

Пилоты подразделения BULAVA из ОПБр им. Б.Хмельницкого установили на дрон "Королева шершней" гранатомет и удачно его применили по вражеской пехоте.

На обнародованном ими видео видно уничтожение захватчика.

"Тот момент, когда оккупант получил эксклюзивную смерть", — подписал кадры телеграмм-канал "Дикие шершни".

Напомним, ранее бойцы 79 бригады эффектно уничтожили два разведдрона России. Речь идет о беспилотниках Zala.

В то же время военные Третьей отдельной штурмовой бригады установили рекорд по уничтожению российских дронов в апреле. В этом перечне есть новейшие и дорогие БпЛА различных типов.