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ЗСУ вперше показали роботу мостоукладальника М60 AVLB — відео

11 січня 2025 17:18
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Танковий мостоукладальник M60 AVLB — як ЗСУ працюють з технікою США показали на відео
Танковий мостоукладальник M60 AVLB. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Американський танковий мостоукладальник M60 AVLB, який перебуває на озброєнні Збройних сил України з липня 2023 року, активно використовується у бойових діях. Техніка призначена для швидкого розгортання мостів на фронті.

Про це йдеться у сюжеті Центру стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Що відомо про M60 AVLB

M60 AVLB — танковий мостоукладальник американського виробництва, який з липня 2023 року використовується Збройними силами України у бойових діях. Ця броньована інженерна машина дозволяє швидко наводити мости завдовжки до 18 метрів, здатні витримувати до 60 тонн навантаження, забезпечуючи мобільність військових підрозділів у складних умовах.

Перша версія M60 AVLB була розроблена ще у 1960-х роках, а сучасні моделі є результатом глибокої модернізації танків M60A2 Patton, проведеної з 1987 по 1996 рік. Екіпаж мостоукладальника складається з двох осіб — водія та командира, які розташовані поруч у корпусі.

Гідравлічна система машини дозволяє розгортати ножичний міст, який у складеному стані знаходиться поверх шасі. Після використання AVLB може переїхати через наведений міст, скласти його та продовжити рух разом із військами.

Для забезпечення захисту під час роботи в бойових умовах машина оснащена системою димопуску, яка створює димову завісу навколо техніки.

Раніше ми писали, що Україна отримала від німецького оборонного концерну Rheinmetall новітню бойову машину піхоти KF41 Lynx. Вона прибула наприкінці минулого року.

Також ми повідомляли, що Силам оборони України дозволили використовувати всюдихід "Равлик". Він здатний перевозити декілька сотень кілограмів вантажу або майже двотонний причіп.

ЗСУ військова техніка військові війна в Україні військовослужбовці

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