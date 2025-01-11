Танковий мостоукладальник M60 AVLB — як ЗСУ працюють з технікою США показали на відео

Танковий мостоукладальник M60 AVLB. Фото: скриншот

Американський танковий мостоукладальник M60 AVLB, який перебуває на озброєнні Збройних сил України з липня 2023 року, активно використовується у бойових діях. Техніка призначена для швидкого розгортання мостів на фронті.

Про це йдеться у сюжеті Центру стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Що відомо про M60 AVLB

M60 AVLB — танковий мостоукладальник американського виробництва, який з липня 2023 року використовується Збройними силами України у бойових діях. Ця броньована інженерна машина дозволяє швидко наводити мости завдовжки до 18 метрів, здатні витримувати до 60 тонн навантаження, забезпечуючи мобільність військових підрозділів у складних умовах.

Перша версія M60 AVLB була розроблена ще у 1960-х роках, а сучасні моделі є результатом глибокої модернізації танків M60A2 Patton, проведеної з 1987 по 1996 рік. Екіпаж мостоукладальника складається з двох осіб — водія та командира, які розташовані поруч у корпусі.

Гідравлічна система машини дозволяє розгортати ножичний міст, який у складеному стані знаходиться поверх шасі. Після використання AVLB може переїхати через наведений міст, скласти його та продовжити рух разом із військами.

Для забезпечення захисту під час роботи в бойових умовах машина оснащена системою димопуску, яка створює димову завісу навколо техніки.

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