Танковый мостоукладчик M60 AVLB — как ВСУ работают с техникой США показали на видео

Танковый мостоукладчик M60 AVLB. Фото: скриншот

Американский танковый мостоукладчик M60 AVLB, который находится на вооружении Вооруженных Сил Украины с июля 2023 года, активно используется в боевых действиях. Техника предназначена для быстрого развертывания мостов на фронте.

Об этом говорится в сюжете Центра стратегических коммуникаций ВСУ.

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Что известно о M60 AVLB

M60 AVLB — танковый мостоукладчик американского производства, который с июля 2023 года используется Вооруженными силами Украины в боевых действиях. Эта бронированная инженерная машина позволяет быстро наводить мосты длиной до 18 метров, способные выдерживать нагрузку до 60 тонн, обеспечивая мобильность военных подразделений в сложных условиях.

Первая версия M60 AVLB была разработана еще в 1960-х годах, а современные модели являются результатом глубокой модернизации танков M60A2 Patton, проведенной с 1987 по 1996 год. Экипаж мостоукладчика состоит из двух человек — водителя и командира, которые размещаются рядом в корпусе.

Гидравлическая система машины позволяет развертывать ножничный мост, который в сложенном состоянии находится на шасси. После использования AVLB может проехать по наведённому мосту, сложить его и продолжить движение вместе с войсками.

Для обеспечения защиты во время работы в боевых условиях машина оснащена системой дымопуска, которая создает дымовую завесу вокруг техники.

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