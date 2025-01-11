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ВСУ впервые показали работу мостоукладчика М60 AVLB — видео

11 января 2025 17:18
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Танковый мостоукладчик M60 AVLB — как ВСУ работают с техникой США показали на видео
Танковый мостоукладчик M60 AVLB. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Американский танковый мостоукладчик M60 AVLB, который находится на вооружении Вооруженных Сил Украины с июля 2023 года, активно используется в боевых действиях. Техника предназначена для быстрого развертывания мостов на фронте.

Об этом говорится в сюжете Центра стратегических коммуникаций ВСУ.

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Что известно о M60 AVLB

M60 AVLB — танковый мостоукладчик американского производства, который с июля 2023 года используется Вооруженными силами Украины в боевых действиях. Эта бронированная инженерная машина позволяет быстро наводить мосты длиной до 18 метров, способные выдерживать нагрузку до 60 тонн, обеспечивая мобильность военных подразделений в сложных условиях.

Первая версия M60 AVLB была разработана еще в 1960-х годах, а современные модели являются результатом глубокой модернизации танков M60A2 Patton, проведенной с 1987 по 1996 год. Экипаж мостоукладчика состоит из двух человек — водителя и командира, которые размещаются рядом в корпусе.

Гидравлическая система машины позволяет развертывать ножничный мост, который в сложенном состоянии находится на шасси. После использования AVLB может проехать по наведённому мосту, сложить его и продолжить движение вместе с войсками.

Для обеспечения защиты во время работы в боевых условиях машина оснащена системой дымопуска, которая создает дымовую завесу вокруг техники.

Ранее мы писали, что Украина получила от немецкого оборонного концерна Rheinmetall новейшую боевую машину пехоты KF41 Lynx. Она прибыла в конце прошлого года.

Также мы сообщали, что Силам обороны Украины разрешили использовать вездеход "Улитка". Он способен перевозить несколько сотен килограммов груза или почти двухтонный прицеп.

ВСУ военная техника военные война в Украине военнослужащие

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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