Україна отримала бойову машину піхоти KF41 Lynx від Rheinmetall

БМП KF41 Lynx. Фото: Rheinmetall

Україна отримала від німецького оборонного концерну Rheinmetall новітню бойову машину піхоти KF41 Lynx. Вона прибула наприкінці минулого року.

Про це повідомив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер для Frankfurter Allgemeine Zeitung у вівторок, 7 січня.

Читайте також:

БМП Lynx для України

Паппергер заявив, що першу БМП Lynx, доставлену в Україну наприкінці 2024 року, було виготовлено на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі.

"Зараз її випробовують Збройні сили, щоб серійне замовлення можна було розмістити якомога швидше", — додав він.

Що відомо про БМП Lynx

Бойова машина піхоти Lynx є передовою розробкою компанії Rheinmetall, а її варіант KF41 був представлений у 2018 році.

БМП Lynx KF41. Фото: Rheinmetall

Версія Lynx призначена для екіпажу з трьох осіб і здатна перевозити до восьми пасажирів. Вона може досягати швидкості до 80 км/год.

Lynx оснащена бронею, здатною забезпечити захист від протитанкових засобів, середньокаліберних снарядів, артилерійських осколків і вибухів бомб.

Нагадаємо, 30 грудня Сполучені Штати Америки надали Україні майже 2,5 мільярда доларів. Це стало останнім пакетом допомоги, затвердженим адміністрацією Джо Байдена.

Також 23 грудня Німеччина надала Україні новий масштабний пакет військової допомоги. До нього увійшли різні види сучасного озброєння.