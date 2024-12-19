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Британія надасть Україні пакет допомоги на 286 млн доларів

19 грудня 2024 07:45
Анастасія Постоєнко - Редактор
Британія виділила Україні 286 млн доларів на оборону
Військові постачання. Фото ілюстративне: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

Велика Британія оголосила про надання Україні нового оборонного пакету вартістю 225 мільйонів фунтів стерлінгів (286 мільйонів доларів). Це рішення спрямоване на посилення спроможностей Збройних Сил України у протистоянні російській агресії.

Про це повідомляє Reuters.

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Новий пакет включає:

  • 92 млн фунтів на зміцнення військово-морських сил України: постачання малих катерів, розвідувальних дронів, надводних безпілотників, протимінних безпілотних апаратів;
  • 68 млн фунтів на засоби ППО, зокрема радари, системи радіоелектронної боротьби та наземне обладнання для приманки дронів;
  • 26 млн фунтів на запасні частини та підтримку раніше поставлених систем;
  • 39 млн фунтів на постачання понад 1000 систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками, а також респіраторів та іншого захисного обладнання.

Британія також планує розширити програму військових тренувань для українських солдатів.

"Хоробрий народ України продовжує дивувати світ своєю незламністю. Але вони не можуть пройти через це поодинці. Саме тому Велика Британія зміцнює свою підтримку і готова діяти й надалі до 2025 року", — наголосив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі.

Нагадаємо, на початку грудня Німеччина передала Україні пакет допомоги. Також нещодавно президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні пакета військової допомоги.

військова допомога Україна військова техніка Велика Британія гроші війна в Україні

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