Британия выделила Украине 286 млн долларов на оборону

Военные поставки. Фото иллюстративное: Reuters

Великобритания объявила о предоставлении Украине нового оборонного пакета стоимостью 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов). Это решение направлено на усиление возможностей Вооруженных сил Украины в противостоянии российской агрессии.

Об этом сообщает Reuters.

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Что входит в пакет помощи

Новый пакет включает:

92 млн фунтов на укрепление военно-морских сил Украины: снабжение малых катеров, разведывательных дронов, надводных беспилотников, противоминных беспилотных аппаратов;

68 млн фунтов на средства ПВО, в том числе радары, системы радиоэлектронной борьбы и наземное оборудование для приманки дронов;

26 млн фунтов на запасные части и поддержку ранее поставленных систем;

39 млн. фунтов на поставку более 1000 систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, а также респираторов и другого защитного оборудования.

Великобритания также планирует расширить программу военных тренировок для украинских солдат.

"Храбрый народ Украины продолжает удивлять мир своей несгибаемостью. Но они не могут пройти через это в одиночку. Именно поэтому Великобритания укрепляет свою поддержку и готова действовать и дальше до 2025 года", — подчеркнул министр обороны Великобритании Джон Хили.

Напомним, в начале декабря Германия передала Украине пакет помощи. Также не так давно президент США Джо Байден объявил о передаче Украине пакета военной помощи.