Німеччина передала Україні військову допомогу - що відомо

Військова допомога від Німеччини. Фото ілюстративне: DPA

Україна отримала черговий великий пакет військової допомоги від Німеччини. Він містить широкий спектр сучасного озброєння та обладнання, включно із засобами протиповітряної оборони.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини у понеділок, 23 грудня.

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Ключові позиції пакета:

1. Системи ППО:

- Шоста система IRIS-T SLM і п’ята IRIS-T SLS (по дві пускові установки в кожній) із ракетами.

- Два додаткові пускові пристрої для ЗРК Patriot (раніше передано ще два).

- 12 бронемашин із системами кінетичної оборони від Diehl Defense (передаються вперше).

2. Засоби артилерії та бронетехніка:

- Дві зенітні самохідні установки Gepard із 65 тис. снарядів (виробництво боєприпасів відновлено спеціально для України).

- Два радари повітряного спостереження TRML-4D.

- 15 бойових танків Leopard 1 A5 (спільний проєкт із Данією).

- Самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000.

3. Боєприпаси та безпілотники:

- Понад 50 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм.

- 30 БпЛА Vector із запчастинами, 30 дронів-розвідників RQ-35 Heidrun і 14 безпілотників Hornet XR.

4. Захист і транспорт:

- 30 захищених від мін MRAP транспортних засобів.

- П’ять мобільних засобів розмінування.

- Сім десантних машин Caracal, 12 вантажівок Zetros, вісім паливозаправників і 45 дайвінг-скутерів.

5. Стрілецьке озброєння:

- 120 гранатометів GMW.

- 200 кулеметів MG4, 420 штурмових гвинтівок MK 556, 80 снайперських гвинтівок HLR 338, 100 гвинтівок CR 308.

- Понад 4,3 млн патронів для стрілецької зброї.

6. Інше:

- Аварійні генератори, намети, медичне спорядження (джгути, турнікети тощо).

Цей пакет допомоги є одним із найбільших, які Німеччина надавала Україні, підкреслюючи стратегічну підтримку у боротьбі з агресією Росії.

Раніше ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув з неоголошеним візитом до Києва. Він анонсував, що на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосить про передачу нового пакета військової допомоги.

Також ми писали, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена найближчими днями оголосить про останній пакет військової допомоги Україні. Він включатиме ракети для систем протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси.