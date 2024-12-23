Германия передала Украине военную помощь – что известно

Военная помощь Германии. Фото иллюстративное: DPA

Украина получила очередной крупный пакет военной помощи от Германии. Он содержит широкий спектр современного вооружения и оборудования, включая средства противовоздушной обороны.

Об этом говорится на сайте правительства Германии в понедельник, 23 декабря.

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Ключевые позиции пакета:

1. Системы ПВО:

- Шестая система IRIS-T SLM и пятая IRIS-T SLS (по две пусковые установки в каждой) с ракетами.

- Два дополнительных пусковых устройства для ЗРК Patriot (ранее передано еще два).

- 12 бронемашин с системами кинетической обороны от Diehl Defense (передаются впервые).

2. Средства артиллерии и бронетехника:

- две зенитные самоходные установки Gepard с 65 тыс. снарядов (производство боеприпасов восстановлено специально для Украины).

- Два радара воздушного наблюдения TRML-4D.

- 15 боевых танков Leopard 1 A5 (совместный проект с Данией).

- Самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 года.

3. Боеприпасы и беспилотники:

- Более 50 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

- 30 БпЛА Vector с запчастями, 30 дронов-разведчиков RQ-35 Heidrun и 14 беспилотников Hornet XR.

4. Защита и транспорт:

- 30 защищенных от мин MRAP транспортных средств.

- Пять мобильных средств разминирования.

- Семь десантных машин Caracal, 12 грузовиков Zetros, восемь топливозаправщиков и 45 дайвинг-скутеров.

5. Стрелковое вооружение:

- 120 гранатометов GMW.

- 200 пулеметов MG4, 420 штурмовых винтовок MK 556, 80 снайперских винтовок HLR 338, 100 винтовок CR 308.

- Более 4,3 млн патронов для стрелкового оружия.

6. Другое:

- Аварийные генераторы, палатки, медицинское снаряжение (жгуты, турникеты и т.п.).

Этот пакет помощи является одним из самых крупных, которые Германия оказывала Украине, подчеркивая стратегическую поддержку в борьбе с агрессией России.

Ранее мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он анонсировал, что на встрече с президентом Владимиром Зеленским объявит о передаче нового пакета военной помощи.

Также мы писали, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в ближайшие дни объявит о последнем пакете военной помощи Украине. Он будет включать в себя ракеты для систем противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.