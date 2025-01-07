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Немецкий Rheinmetall передал Украине БМП Lynx — характеристики

7 января 2025 21:38
Аркадий Пастула - Редактор
Украина получила боевую машину пехоты KF41 Lynx от Rheinmetall
БМП KF41 Lynx. Фото: Rheinmetall
Аркадий Пастула - Редактор

Украина получила от немецкого оборонного концерна Rheinmetall новейшую боевую машину пехоты KF41 Lynx. Она прибыла в конце прошлого года.

Об этом сообщил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер для Frankfurter Allgemeine Zeitung во вторник, 7 января.

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Паппергер заявил, что первая БМП Lynx, доставленная в Украину в конце 2024 года, была изготовлена на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе.

"Сейчас ее испытывают Вооруженные силы, чтобы серийный заказ можно было разместить как можно скорее", — добавил он.

Что известно о БМП Lynx

Боевая машина пехоты Lynx является передовой разработкой компании Rheinmetall, а ее вариант KF41 был представлен в 2018 году.

Lynx KF41
БМП Lynx KF41. Фото: Rheinmetall

Версия Lynx предназначена для экипажа из трех человек и способна перевозить до восьми пассажиров. Она может достигать скорости до 80 км/ч.

Lynx оснащена броней, способной обеспечить защиту от противотанковых средств, среднекалиберных снарядов, артиллерийских осколков и взрывов бомб.

Напомним, 30 декабря Соединенные Штаты Америки предоставили Украине почти 2,5 миллиарда долларов. Это стало последним пакетом помощи, утвержденным администрацией Джо Байдена.

Также 23 декабря Германия предоставила Украине новый масштабный пакет военной помощи. В него вошли различные виды современного вооружения.

Германия военная помощь Украина военная техника БМП Rheinmetall

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