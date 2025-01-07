Украина получила боевую машину пехоты KF41 Lynx от Rheinmetall

БМП KF41 Lynx. Фото: Rheinmetall

Украина получила от немецкого оборонного концерна Rheinmetall новейшую боевую машину пехоты KF41 Lynx. Она прибыла в конце прошлого года.

Об этом сообщил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер для Frankfurter Allgemeine Zeitung во вторник, 7 января.

Читайте также:

БМП Lynx для Украины

Паппергер заявил, что первая БМП Lynx, доставленная в Украину в конце 2024 года, была изготовлена на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе.

"Сейчас ее испытывают Вооруженные силы, чтобы серийный заказ можно было разместить как можно скорее", — добавил он.

Что известно о БМП Lynx

Боевая машина пехоты Lynx является передовой разработкой компании Rheinmetall, а ее вариант KF41 был представлен в 2018 году.

БМП Lynx KF41. Фото: Rheinmetall

Версия Lynx предназначена для экипажа из трех человек и способна перевозить до восьми пассажиров. Она может достигать скорости до 80 км/ч.

Lynx оснащена броней, способной обеспечить защиту от противотанковых средств, среднекалиберных снарядов, артиллерийских осколков и взрывов бомб.

Напомним, 30 декабря Соединенные Штаты Америки предоставили Украине почти 2,5 миллиарда долларов. Это стало последним пакетом помощи, утвержденным администрацией Джо Байдена.

Также 23 декабря Германия предоставила Украине новый масштабный пакет военной помощи. В него вошли различные виды современного вооружения.