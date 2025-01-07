Украина получила боевую машину пехоты KF41 Lynx от Rheinmetall

Немецкий Rheinmetall передал Украине БМП Lynx — характеристики
Украина получила от немецкого оборонного концерна Rheinmetall новейшую боевую машину пехоты KF41 Lynx. Она прибыла в конце прошлого года.
Об этом сообщил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер для Frankfurter Allgemeine Zeitung во вторник, 7 января.
БМП Lynx для Украины
Паппергер заявил, что первая БМП Lynx, доставленная в Украину в конце 2024 года, была изготовлена на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе.
"Сейчас ее испытывают Вооруженные силы, чтобы серийный заказ можно было разместить как можно скорее", — добавил он.
Что известно о БМП Lynx
Боевая машина пехоты Lynx является передовой разработкой компании Rheinmetall, а ее вариант KF41 был представлен в 2018 году.
Версия Lynx предназначена для экипажа из трех человек и способна перевозить до восьми пассажиров. Она может достигать скорости до 80 км/ч.
Lynx оснащена броней, способной обеспечить защиту от противотанковых средств, среднекалиберных снарядов, артиллерийских осколков и взрывов бомб.
Также 23 декабря Германия предоставила Украине новый масштабный пакет военной помощи. В него вошли различные виды современного вооружения.
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