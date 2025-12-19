Відео
Головна Армія ЗСУ відбили майже 200 атак — Генштаб розкрив ситуацію на фронті

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 09:14
Яка ситуація на фронті 19 грудня - зведення Генштабу
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

У п'ятницю, 19 грудня, розпочалася 1 395-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. ЗСУ оборони продовжують стримувати наступ окупаційних військ, завдаючи противнику значних втрат по всій лінії фронту.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Читайте також:
Пост Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Яка ситуація на фронті

За минулу добу зафіксовано 193 бойових зіткнення. Російські війська здійснили 74 авіаційні удари, скинувши 154 керовані авіаційні бомби. Крім того, ворог провів 4 281 обстріл, з яких 126 — із реактивних систем залпового вогню, та застосував 5 836 дронів-камікадзе.

Крім того, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу противника, три пункти управління та один артилерійський засіб російських військ. Під авіаційними ударами опинилися населені пункти Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Обстановка по напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки ворога. На Південно-Слобожанському напрямку зупинено дев’ять штурмів поблизу Стариці, Приліпки та Вовчанська. Активні бойові дії також тривали на Куп’янському, Лиманському та Слов’янському напрямках.

Возможно, это изображение карта и текст
Ситуація на Північно-Слобожанському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша інтенсивність атак зафіксована на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 50 штурмових дій противника.

Возможно, это изображение в мультипликационном стиле (карта, радар и текст "РУБЕЖНЕ ПОКРовСЬКий нАПрЯмоК НАШ заХИСНИКИ зупинили 50 ШТуРмовИх дий АГРЕСОРА у РАЙОНАХ НАСЕЛЕНИХ ΠУНКΤΙВ ЧЕРВоНИй ЛИМАН, РОДИНСЬКЕ, мирНОгРАД, ПОкровСЬК, котлине, УДАЧНЕ, МОЛОДЕцЬКе, ФΙЛИЯ ΤΑ у БК ТОРЕцЬКОГо, нового ШАХОВОГО I НОВОПАВлЕВКИ ТОРЕЦЬКе ВИльНЕ ШАхОВЕ новий CHBAC НОВЕ ШАхОВЕ- BAHIBKA ДОРОЖНе БИЛИЦЬКЕ ЗАТИШОК СУХЕЦЬКЕ РОДИНСБКЕ НЕРВОниЛИМи ИМАН РУСИН ЯР. ПОЛТАВКА ЯБЛУНИВКА BKA СЕРГИВКА ГРИШИНЕ МИРНОГРАД Покровс ЫК МОлоДецЬКЕ МолодЕцЬее KOT KoTng НОВОМИКОЛАЙВКА MVPABKA НОВОПАВЛИВКА Ф.лЯ ДАЧНЕ")
Ситуація на Покровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Значна активність ворога спостерігалася також на Костянтинівському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Водночас на Краматорському напрямку наступальних дій не відбулося.

На Придніпровському напрямку російські війська здійснили дві безуспішні спроби наступу в бік Антонівки.

Возможно, это графический образ (карта и текст "ПрИДНИПРОВСЬКИЙ НАПРЯМОК ВОРОГ ΠРОВΙВ ДВ НЕВДАЛИ НАСТУПАЛЬН Д. в БК АНТОНИВКИ МИКОЛАΪВ КУЦУРУБ ТЯГИНКА МИКОЛАΪВКА микол ПоНяТвКАкринки (P ПРИДНИПРОВСЬКЕ HiBKA XEPCOH ОЛЕШКИ . СТАНИСЛАВ ッ1 ПОКРОВКА AHINPORCLKE голАПРИСтАнь ГОЛА ПРИСтАНЬ ВИНОгРАДНЕ")
Ситуація на Придніпровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Загалом за минулу добу втрати російських військ становили 1 220 осіб. Українські воїни також знищили танк, 10 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 426 безпілотників та 111 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, що головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади Віталій П’ясецкий заявив, що біля Костянтинівки російські війська майже припинили використання бронетехніки.

Крім того, окупанти змінили тактику й просування на Гуляйпільському напрямку. Українські бійці помітили нову тенденцію.

війна Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт ситуація на фронті
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
