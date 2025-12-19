Какая ситуация на фронте 19 декабря - сводка Генштаба

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

В пятницу, 19 декабря, начались 1 395-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. ВСУ обороны продолжают сдерживать наступление оккупационных войск, нанося противнику значительные потери по всей линии фронта.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Какая ситуация на фронте

За минувшие сутки зафиксировано 193 боевых столкновения. Российские войска совершили 74 авиационных удара, сбросив 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, враг провел 4 281 обстрел, из которых 126 — из реактивных систем залпового огня, и применил 5 836 дронов-камикадзе.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава противника, три пункта управления и одно артиллерийское средство российских войск. Под авиационными ударами оказались населенные пункты Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

Обстановка по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки врага. На Южно-Слобожанском направлении остановлено девять штурмов вблизи Старицы, Прилепки и Волчанска. Активные боевые действия также продолжались на Купянском, Лиманском и Славянском направлениях.

Ситуация на Северо-Слобожанском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Наибольшая интенсивность атак зафиксирована на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 50 штурмовых действий противника.

Ситуация на Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Значительная активность врага наблюдалась также на Константиновском, Александровском и Гуляйпольском направлениях. В то же время на Краматорском направлении наступательных действий не произошло.

На Приднепровском направлении российские войска осуществили две безуспешные попытки наступления в сторону Антоновки.

Ситуация на Приднепровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Всего за минувшие сутки потери российских войск составили 1 220 человек. Украинские воины также уничтожили танк, 10 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 426 беспилотников и 111 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним, что главный сержант 93-й отдельной механизированной бригады Виталий Пьясецкий заявил, что возле Константиновки российские войска почти прекратили использование бронетехники.

Кроме того, оккупанты изменили тактику и продвижение на Гуляйпольском направлении. Украинские бойцы заметили новую тенденцию.