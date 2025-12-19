Видео
Главная Армия ВСУ отбили почти 200 атак — Генштаб раскрыл ситуацию на фронте

ВСУ отбили почти 200 атак — Генштаб раскрыл ситуацию на фронте

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 09:14
Какая ситуация на фронте 19 декабря - сводка Генштаба
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

В пятницу, 19 декабря, начались 1 395-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. ВСУ обороны продолжают сдерживать наступление оккупационных войск, нанося противнику значительные потери по всей линии фронта.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Какая ситуация на фронте

За минувшие сутки зафиксировано 193 боевых столкновения. Российские войска совершили 74 авиационных удара, сбросив 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, враг провел 4 281 обстрел, из которых 126 — из реактивных систем залпового огня, и применил 5 836 дронов-камикадзе.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава противника, три пункта управления и одно артиллерийское средство российских войск. Под авиационными ударами оказались населенные пункты Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

Обстановка по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки врага. На Южно-Слобожанском направлении остановлено девять штурмов вблизи Старицы, Прилепки и Волчанска. Активные боевые действия также продолжались на Купянском, Лиманском и Славянском направлениях.

Возможно, это изображение карта и текст
Ситуация на Северо-Слобожанском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Наибольшая интенсивность атак зафиксирована на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 50 штурмовых действий противника.

Возможно, это изображение в мультипликационном стиле (карта, радар и текст "РУБЕЖНЕ ПОКРовСЬКий нАПрЯмоК НАШ заХИСНИКИ зупинили 50 ШТуРмовИх дий АГРЕСОРА у РАЙОНАХ НАСЕЛЕНИХ ΠУНКΤΙВ ЧЕРВоНИй ЛИМАН, РОДИНСЬКЕ, мирНОгРАД, ПОкровСЬК, котлине, УДАЧНЕ, МОЛОДЕцЬКе, ФΙЛИЯ ΤΑ у БК ТОРЕцЬКОГо, нового ШАХОВОГО I НОВОПАВлЕВКИ ТОРЕЦЬКе ВИльНЕ ШАхОВЕ новий CHBAC НОВЕ ШАхОВЕ- BAHIBKA ДОРОЖНе БИЛИЦЬКЕ ЗАТИШОК СУХЕЦЬКЕ РОДИНСБКЕ НЕРВОниЛИМи ИМАН РУСИН ЯР. ПОЛТАВКА ЯБЛУНИВКА BKA СЕРГИВКА ГРИШИНЕ МИРНОГРАД Покровс ЫК МОлоДецЬКЕ МолодЕцЬее KOT KoTng НОВОМИКОЛАЙВКА MVPABKA НОВОПАВЛИВКА Ф.лЯ ДАЧНЕ")
Ситуация на Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Значительная активность врага наблюдалась также на Константиновском, Александровском и Гуляйпольском направлениях. В то же время на Краматорском направлении наступательных действий не произошло.

На Приднепровском направлении российские войска осуществили две безуспешные попытки наступления в сторону Антоновки.

Возможно, это графический образ (карта и текст "ПрИДНИПРОВСЬКИЙ НАПРЯМОК ВОРОГ ΠРОВΙВ ДВ НЕВДАЛИ НАСТУПАЛЬН Д. в БК АНТОНИВКИ МИКОЛАΪВ КУЦУРУБ ТЯГИНКА МИКОЛАΪВКА микол ПоНяТвКАкринки (P ПРИДНИПРОВСЬКЕ HiBKA XEPCOH ОЛЕШКИ . СТАНИСЛАВ ッ1 ПОКРОВКА AHINPORCLKE голАПРИСтАнь ГОЛА ПРИСтАНЬ ВИНОгРАДНЕ")
Ситуация на Приднепровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Всего за минувшие сутки потери российских войск составили 1 220 человек. Украинские воины также уничтожили танк, 10 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 426 беспилотников и 111 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним, что главный сержант 93-й отдельной механизированной бригады Виталий Пьясецкий заявил, что возле Константиновки российские войска почти прекратили использование бронетехники.

Кроме того, оккупанты изменили тактику и продвижение на Гуляйпольском направлении. Украинские бойцы заметили новую тенденцию.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
