РФ атакувала плацдарм ЗСУ на річці Оскіл — Генштаб показав відео

Окупанти. Фото: скриншот з відео

Російські війська намагалися захопити та утримати плацдарм бійців ЗСУ на правому березі річки Оскіл у Харківській області. Однак захисники вибили звідти противника.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Генштабу у Telegram у вівторок, 3 грудня.

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У Генштабі розповіли, що в районі села Новомлинськ Куп'янського району ворог намагався вибити ЗСУ з плацдарму на правому березі річки Оскіл та утримати там свої позиції.

"Маючи перевагу в силах, ворог навіть переправився через водну перешкоду. Водночас українські захисники, за підтримки артилерії та підрозділів БпЛА, вибили противника з плацдарму", — йдеться у повідомленні.

Так, воїни восьмого окремого штурмового батальйону 10-ї ОГШБр "Едельвейс" провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська. Внаслыдок успішної операції ЗСУ ворога було знищено, а правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони.

Скриншот допису Генштабу

Раніше Генштаб підтвердив ураження нафтобази "Атлас" у Ростовській області.

Крім того, в ЗСУ оприлюднили відео з тренувань українських військових.