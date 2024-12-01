Навчання українських військових — у Генштабі показали, як це відбувається

Тренування українських військових. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці постійно тренуються для вдосконалення навичок. В пріоритеті — навчити бійця працювати з різними типами озброєння.

Відео навчання українських захисників опублікувати в Telegram-каналі Генштабу ЗСУ в неділю, 1 листопада.

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Як тренуються українські військовослужбовці

В Генштабі показали, як тренуються бійці 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Зазначають, що для ефективного виконання бойових завдань військовослужбовець повинен досконало володіти власною зброєю. Крім того, необхідно вміти за потреби використовувати все наявне в підрозділі озброєння.

"Ми навчаємо загалом технічних характеристик стрілецької зброї. Це особистий АК-74. І додатково обов'язково навчаємо стріляти з кулеметів, різних типів ручних РПГ. Це потрібно для того, щоб боєць міг володіти різними типами озброєння", — розповів інструктор Артем.

Як зазначили у Генштабі, запорука успіху на полі бою — постійні тренування військовослужбовців та вдосконалення навичок. Крім того, важливо регулярно працювати з різними видами вогневих засобів.

Український військовий тренується стріляти з РПГ. Фото: скриншот

Нагадаємо, військовослужбовці, які займають керівні посади або входять до інструкторсько-викладацького складу навчальних частин, отримують додаткові виплати. Проте, у деяких випадках їм не передбачене грошове забезпечення.

Усі чоловіки віком від 18 до 25 років з 2025 року повинні будуть пройти базову військову підготовку. Очікується, що такий підхід сприятиме формуванню більш готового до захисту країни населення.