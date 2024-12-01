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Генштаб ВСУ показал видео тренировок украинских военных

1 декабря 2024 09:24
Ольга Антоновская - редактор
Обучение украинских военных — в Генштабе показали, как это происходит
Тренировка украинских военных. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Украинские военнослужащие постоянно тренируются для совершенствования навыков. В приоритете — научить бойца работать с разными типами вооружения.

Видео обучения украинских защитников опубликовали в Telegram-канале Генштаба ВСУ в воскресенье, 1 ноября.

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Как тренируются украинские военнослужащие

В Генштабе показали, как тренируются бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго. Отмечают, что для эффективного выполнения боевых задач военнослужащий должен досконально владеть собственным оружием. Кроме того, необходимо уметь при необходимости использовать все имеющиеся в подразделении вооружения.

"Мы обучаем в целом техническим характеристикам стрелкового оружия. Это личный АК-74. И дополнительно обязательно учим стрелять из пулеметов, разных типов ручных РПГ. Это нужно для того, чтобы боец мог владеть разными типами вооружения", — рассказал инструктор Артем.

Как отметили в Генштабе, залог успеха в поле боя — постоянные тренировки военнослужащих и совершенствование навыков. Кроме того, важно регулярно работать с разными видами огневых средств.

Навчання українських військових
Украинский военный тренируется стрелять из РПГ. Фото: скриншот

Напомним, военнослужащие, занимающие руководящие должности или входящие в инструкторско-преподавательский состав учебных частей, получают дополнительные выплаты. Однако в некоторых случаях им не предусмотрено денежное довольствие.

Все мужчины от 18 до 25 лет с 2025 года должны будут пройти базовую военную подготовку. Ожидается, что такой подход будет способствовать формированию более готового к защите населения страны.

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