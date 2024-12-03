РФ атаковала плацдарм ВСУ на реке Оскол - Генштаб показал видео

ВСУ отбили атаку РФ возле реки Оскол на Харьковщине — видео
Российские войска пытались захватить и удержать плацдарм бойцов ВСУ на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. Однако защитники выбили противника.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Генштаба в Telegram во вторник, 3 декабря.
Атака россиян на плацдарм ВСУ
В Генштабе рассказали, что в районе села Новомлынск Купянского района враг пытался выбить ВСУ из плацдарма на правом берегу реки Оскол и удержать там свои позиции.
"Имея преимущество в силах, враг даже переправился из-за водного препятствия. В то же время украинские защитники при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА выбили противника из плацдарма", — говорится в сообщении.
Так, воины восьмого отдельного штурмового батальона 10-й ОГШБр "Эдельвейс" провели зачистку местности в окрестностях Новомлынска. В результате успешной операции ВСУ врага было уничтожено, а правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны.
Ранее Генштаб подтвердил поражение нефтебазы "Атлас" в Ростовской области.
Кроме того, в ВСУ обнародовали видео с тренировок украинских военных.
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