РФ атаковала плацдарм ВСУ на реке Оскол - Генштаб показал видео

Оккупанты. Фото: скриншот с видео

Российские войска пытались захватить и удержать плацдарм бойцов ВСУ на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. Однако защитники выбили противника.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Генштаба в Telegram во вторник, 3 декабря.

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В Генштабе рассказали, что в районе села Новомлынск Купянского района враг пытался выбить ВСУ из плацдарма на правом берегу реки Оскол и удержать там свои позиции.

"Имея преимущество в силах, враг даже переправился из-за водного препятствия. В то же время украинские защитники при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА выбили противника из плацдарма", — говорится в сообщении.

Так, воины восьмого отдельного штурмового батальона 10-й ОГШБр "Эдельвейс" провели зачистку местности в окрестностях Новомлынска. В результате успешной операции ВСУ врага было уничтожено, а правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны.

Скриншот поста Генштаба

Ранее Генштаб подтвердил поражение нефтебазы "Атлас" в Ростовской области.

Кроме того, в ВСУ обнародовали видео с тренировок украинских военных.