Україна
Головна Армія ЗСУ відбили 100 атак РФ — Генштаб про Покровський напрямок

ЗСУ відбили 100 атак РФ — Генштаб про Покровський напрямок

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 09:08
Оновлено: 09:08
Генштаб повідомив про ситуацію на Покровському напрямку
Українські військові відбивають атаки на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

У четвер, 6 листопада, розпочалася 1352-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 276 бойових зіткнень між українськими оборонцями та російськими загарбниками.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також:

Ситуація на фронті 6 листопада — зведення Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу, вчора ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 55 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 124 керованих авіаційних бомби.

Крім цього, росіяни залучили 3992 дрони-камікадзе та здійснив 4354 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню. 

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Краматорськ, Костянтинівка, Іллінівка, Добропілля Донецької області; Межова Дніпропетровської області; Лук’янівське, Приморське, Новояковлівка, Рівнопілля, Солодке, Малокатеринівка Запорізької області; Миколаїв Миколаївської області. 

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу озброєння й військової техніки та артилерійську систему противника.

Генштаб
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіаційних бомб та здійснив 177 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Фронт
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

Минулої доби на Південно–Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень в районах Вовчанська, Бологівки та у бік Синельникового.

Ситуація на фронті
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік населених пунктів Богуславка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

ЗСУ
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Колодязі, Карпівка, Дерилове, Мирне, Шандриголове, Зарічне та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дробишеве.

Генштаб про фронт
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Слов’янському напрямку агресор атакував поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного та у бік Сіверська, Званівки. Загалом минулої доби відбулося 17 боєзіткнень.

Фронт яка ситуація
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр, Федорівка та у бік Ступочок.

Карта боїв
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 35 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка та Русин Яр.

Покровський напрямок
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 100 атак агресора у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта. 

Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. 

У Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто.

війна в Україні
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожу штурмову дію у районах населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Піддубне, Січневе, Вороне, Соснівка, Степове, Вербове, Привільне, Новогригорівка та Першотравневе.

Фронт обстановка
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Новомиколаївка, Успенівка, Охотниче та Зелений Гай.

фронт
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове.

карта фронт
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту. 

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, за даними Генштабу, за минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 1170 осіб. Сили оборони України також знешкодили шість бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем,  172 безпілотні літальні апарати оперативно–тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки противника.

Нещодавно Генеральний штаб ЗСУ спростував інформацію про нібито оточення ЗСУ у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Також у Генштабі повідомляли, що окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку.

ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні ситуація на фронті Покровськ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
