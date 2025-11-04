Відео
Головна Армія Битва за Покровськ триває — Генштаб повідомив про атаки ворога

Битва за Покровськ триває — Генштаб повідомив про атаки ворога

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 18:33
Оновлено: 18:33
У Генштабі ЗСУ пояснили, що наразі відбувається на Покровському напрямку
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та українські військові. Фото: t.me/osirskiy

Російські окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку. Українські воїни завдають противнику втрат.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу у вівторок, 4 листопада.

Читайте також:

Ситуація на Покровському напрямку

З початку доби російські загарбники здійснили 27 спроб потіснити воїнів ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новоукраїнка, Дачне.

"Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 23 атаки. На цьому напрямку тривають пошуково-ударні дії Сил оборони у районі міста Покровськ. Ворог зазнає втрат", — йдеться у зведенні.

Яка ситуація на інших напрямках фронту

У Генштабі ЗСУ зауважили, що з початку доби на фронті було зафіксовано 103 бойові зіткнення.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув пʼять керованих авіабомб, а також здійснив 87 обстрілів. На окремих ділянках ЗСУ мали частковий успіх.

На Південно-Слобожанському напрямку українські бійці зупинили три атаки російських окупантів у районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Дворічанське. Крім того, ще тримають чотири боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог провів чотири штурмові атаки поблизу Піщаного та Петропавлівки. Українські захисники ефективно знищують сили противника та продовжують контрдиверсійні заходи в районі Куп’янська.

На Лиманському російські окупанти атакували шість разів біля населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве та в напрямку Лиману.

На Словʼянському українські військові відбили 12 атак Росії біля Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Дронівки.

На Краматорському напрямку сталося одне бойові зіткнення в районі Ступочок.

На Костянтинівському українські воїни відбили сім атак противника поблизу Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Іванопілля, Яблунівки, а також у напрямках Берестка та Софіївки.

На Олександрівському напрямку противник девʼять разів атакував у районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Степове, Вербове, Єгорівка, Новогригорівка.

На Гуляйпільському ЗСУ відбили одну атаку противника у районі Новомиколаївки. Крім того, триває ще одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення біля Степового.

На Придніпровському окупанти спробували прорвати оборону Україну у напрямку Антонівського мосту, але безуспішно.

У Генштабі додали, що на інших напрямках фронту ситуація не зазнала суттєвих змін.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 листопада український лідер Володимир Зеленський побував на позиціях біля Покровська Донецької області.

А у ГУР показали унікальні кадри бойової роботи у районі Покровська. На відео видно, як працюють бійці "Спецпідрозділу Тимура".

Україна Донецька область окупанти Генштаб ЗСУ Покровськ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
