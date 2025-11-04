В Генштабе ВСУ объяснили, что сейчас происходит на Покровском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и украинские военные. Фото: t.me/osirskiy

Российские оккупанты продолжают давить на Покровском направлении. Украинские воины наносят противнику потери.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба во вторник, 4 ноября.

Ситуация на Покровском направлении

С начала суток российские захватчики совершили 27 попыток потеснить воинов ВСУ с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономичное, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка, Дачное.

"Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 23 атаки. На этом направлении продолжаются поисково-ударные действия Сил обороны в районе города Покровск. Враг несет потери", — говорится в сводке.

Какая ситуация на других направлениях фронта

В Генштабе ВСУ отметили, что с начала суток на фронте было зафиксировано 103 боевых столкновения.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес три авиационных удара, сбросил пять управляемых авиабомб, а также совершил 87 обстрелов. На отдельных участках ВСУ имели частичный успех.

На Южно-Слобожанском направлении украинские бойцы остановили три атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Двуречанское. Кроме того, еще держат четыре боестолкновения.

На Купянском направлении враг провел четыре штурмовые атаки вблизи Песчаного и Петропавловки. Украинские защитники эффективно уничтожают силы противника и продолжают контрдиверсионные действия в районе Купянска.

На Лиманском российские оккупанты атаковали шесть раз возле населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево и в направлении Лимана.

На Славянском украинские военные отбили 12 атак России возле Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Дроновки.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Ступочек.

На Константиновском украинские воины отбили семь атак противника вблизи Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновки, а также в направлениях Берестка и Софиевки.

На Александровском направлении противник девять раз атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Степное, Вербовое, Егоровка, Новогригорьевка.

На Гуляйпольском ВСУ отбили одну атаку противника в районе Новониколаевки. Кроме того, продолжается еще одно боестолкновение.

На Ореховском направлении зафиксировано одно боестолкновение у Степного.

На Приднепровском оккупанты попытались прорвать оборону Украины в направлении Антоновского моста, но безуспешно.

В Генштабе добавили, что на других направлениях фронта ситуация не претерпела существенных изменений.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 4 ноября украинский лидер Владимир Зеленский побывал на позициях возле Покровска Донецкой области.

А в ГУР показали уникальные кадры боевой работы в районе Покровска. На видео видно, как работают бойцы "Спецподразделения Тимура".