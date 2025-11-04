Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Битва за Покровск продолжается — Генштаб сообщил об атаках врага

Битва за Покровск продолжается — Генштаб сообщил об атаках врага

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 18:33
обновлено: 18:33
В Генштабе ВСУ объяснили, что сейчас происходит на Покровском направлении
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и украинские военные. Фото: t.me/osirskiy

Российские оккупанты продолжают давить на Покровском направлении. Украинские воины наносят противнику потери.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба во вторник, 4 ноября.

Реклама
Читайте также:

Ситуация на Покровском направлении

С начала суток российские захватчики совершили 27 попыток потеснить воинов ВСУ с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономичное, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка, Дачное.

"Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 23 атаки. На этом направлении продолжаются поисково-ударные действия Сил обороны в районе города Покровск. Враг несет потери", — говорится в сводке.

Какая ситуация на других направлениях фронта

В Генштабе ВСУ отметили, что с начала суток на фронте было зафиксировано 103 боевых столкновения.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес три авиационных удара, сбросил пять управляемых авиабомб, а также совершил 87 обстрелов. На отдельных участках ВСУ имели частичный успех.

На Южно-Слобожанском направлении украинские бойцы остановили три атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Двуречанское. Кроме того, еще держат четыре боестолкновения.

На Купянском направлении враг провел четыре штурмовые атаки вблизи Песчаного и Петропавловки. Украинские защитники эффективно уничтожают силы противника и продолжают контрдиверсионные действия в районе Купянска.

На Лиманском российские оккупанты атаковали шесть раз возле населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево и в направлении Лимана.

На Славянском украинские военные отбили 12 атак России возле Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Дроновки.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Ступочек.

На Константиновском украинские воины отбили семь атак противника вблизи Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновки, а также в направлениях Берестка и Софиевки.

На Александровском направлении противник девять раз атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Степное, Вербовое, Егоровка, Новогригорьевка.

На Гуляйпольском ВСУ отбили одну атаку противника в районе Новониколаевки. Кроме того, продолжается еще одно боестолкновение.

На Ореховском направлении зафиксировано одно боестолкновение у Степного.

На Приднепровском оккупанты попытались прорвать оборону Украины в направлении Антоновского моста, но безуспешно.

В Генштабе добавили, что на других направлениях фронта ситуация не претерпела существенных изменений.

null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 4 ноября украинский лидер Владимир Зеленский побывал на позициях возле Покровска Донецкой области.

А в ГУР показали уникальные кадры боевой работы в районе Покровска. На видео видно, как работают бойцы "Спецподразделения Тимура".

Украина Донецкая область оккупанты Генштаб ВСУ Покровск
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации