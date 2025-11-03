Сирський розповів про ситуацію в Донецькій області та операції ЗСУ

Олександр Сирський в Донецькій області. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський продовжує роботу в Донецькій області. Зокрема, йдеться про смугу відповідальності Сьомого корпусу швидкого реагування ДШВ ЗС України.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у понеділок, 3 листопада.

Ситуація в Донецькій області

Сирський заслухав доповіді командирів на місцях стосовно поточної обстановки та нагальних потреб. Ключовими питаннями були:

убезпечення логістики;

дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що війська посилюють додатковими підрозділами, озброєнням та технікою.

Добропільський виступ

"Збільшуємо тиск на Добропільському виступі. Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська", — зазначив Сирський.

За його словами, минулої доби штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за весь період операції вдалося звільнити 188 км², а ще 248,7 км² — зачищено від ДРГ Росії.

"Бойова робота зі знищення окупантів триває. Дякую кожному українському захиснику й кожній захисниці за стійкість, хоробрість та професіоналізм", — додав Сирський.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 листопада Сирський провів низку нарад на Покровському напрямку. За його словами, окупанти чинять потужний тиск.

А військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що загарбники готують провокації в Покровську Донецької області.