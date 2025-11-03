Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Сирський на Донеччині — як посилюють ЗСУ та знищують окупантів

Сирський на Донеччині — як посилюють ЗСУ та знищують окупантів

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 17:23
Оновлено: 17:59
Сирський розповів про ситуацію в Донецькій області та операції ЗСУ
Олександр Сирський в Донецькій області. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський продовжує роботу в Донецькій області. Зокрема, йдеться про смугу відповідальності Сьомого корпусу швидкого реагування ДШВ ЗС України.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у понеділок, 3 листопада.

Реклама
Читайте також:

Ситуація в Донецькій області

Сирський заслухав доповіді командирів на місцях стосовно поточної обстановки та нагальних потреб. Ключовими питаннями були:

  • убезпечення логістики;
  • дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що війська посилюють додатковими підрозділами, озброєнням та технікою. 

Добропільський виступ

"Збільшуємо тиск на Добропільському виступі. Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська", — зазначив Сирський.

За його словами, минулої доби штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за весь період операції вдалося звільнити 188 км², а ще 248,7 км² — зачищено від ДРГ Росії.

"Бойова робота зі знищення окупантів триває. Дякую кожному українському захиснику й кожній захисниці за стійкість, хоробрість та професіоналізм", — додав Сирський.

null
Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 листопада Сирський провів низку нарад на Покровському напрямку. За його словами, окупанти чинять потужний тиск.

А військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що загарбники готують провокації в Покровську Донецької області.

війна ЗСУ Україна Донецька область Олександр Сирський
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації