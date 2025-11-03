Видео
Главная Армия Сырский на Донетчине — как усиливают ВСУ и уничтожают оккупантов

Сырский на Донетчине — как усиливают ВСУ и уничтожают оккупантов

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 17:23
обновлено: 17:34
Сырский рассказал о ситуации в Донецкой области и операциях ВСУ
Александр Сырский в Донецкой области. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский продолжает работу в Донецкой области. В частности, речь идет о полосе ответственности Седьмого корпуса быстрого реагирования ВВС ВС Украины.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в понедельник, 3 ноября.

Читайте также:

Ситуация в Донецкой области

Сырский заслушал доклады командиров на местах относительно текущей обстановки и насущных потребностей. Ключевыми вопросами были:

  • обеспечение безопасности логистики;
  • действия штурмовых групп по вытеснению противника из городской застройки.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что войска усиливают дополнительными подразделениями, вооружением и техникой.

Добропольский выступ

"Увеличиваем давление на Добропольском выступе. Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска", — отметил Сырский.

По его словам, за прошедшие сутки штурмовые подразделения в районе Добропольского выступа на отдельных направлениях продвинулись вперед. Всего за весь период операции удалось освободить 188 км², а еще 248,7 км² — зачищено от ДРГ России.

"Боевая работа по уничтожению оккупантов продолжается. Спасибо каждому украинскому защитнику и каждой защитнице за стойкость, храбрость и профессионализм", — добавил Сырский.

null
Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, 1 ноября Сырский провел ряд совещаний на Покровском направлении. По его словам, оккупанты оказывают мощное давление.

А военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что захватчики готовят провокации в Покровске Донецкой области.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
