Сырский рассказал о ситуации в Донецкой области и операциях ВСУ

Сырский на Донетчине — как усиливают ВСУ и уничтожают оккупантов
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский продолжает работу в Донецкой области. В частности, речь идет о полосе ответственности Седьмого корпуса быстрого реагирования ВВС ВС Украины.
Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в понедельник, 3 ноября.
Ситуация в Донецкой области
Сырский заслушал доклады командиров на местах относительно текущей обстановки и насущных потребностей. Ключевыми вопросами были:
- обеспечение безопасности логистики;
- действия штурмовых групп по вытеснению противника из городской застройки.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что войска усиливают дополнительными подразделениями, вооружением и техникой.
Добропольский выступ
"Увеличиваем давление на Добропольском выступе. Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска", — отметил Сырский.
По его словам, за прошедшие сутки штурмовые подразделения в районе Добропольского выступа на отдельных направлениях продвинулись вперед. Всего за весь период операции удалось освободить 188 км², а еще 248,7 км² — зачищено от ДРГ России.
"Боевая работа по уничтожению оккупантов продолжается. Спасибо каждому украинскому защитнику и каждой защитнице за стойкость, храбрость и профессионализм", — добавил Сырский.
Напомним, 1 ноября Сырский провел ряд совещаний на Покровском направлении. По его словам, оккупанты оказывают мощное давление.
А военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что захватчики готовят провокации в Покровске Донецкой области.
