Сырский рассказал о ситуации в Донецкой области и операциях ВСУ

Александр Сырский в Донецкой области. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский продолжает работу в Донецкой области. В частности, речь идет о полосе ответственности Седьмого корпуса быстрого реагирования ВВС ВС Украины.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в понедельник, 3 ноября.

Ситуация в Донецкой области

Сырский заслушал доклады командиров на местах относительно текущей обстановки и насущных потребностей. Ключевыми вопросами были:

обеспечение безопасности логистики;

действия штурмовых групп по вытеснению противника из городской застройки.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что войска усиливают дополнительными подразделениями, вооружением и техникой.

Добропольский выступ

"Увеличиваем давление на Добропольском выступе. Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска", — отметил Сырский.

По его словам, за прошедшие сутки штурмовые подразделения в районе Добропольского выступа на отдельных направлениях продвинулись вперед. Всего за весь период операции удалось освободить 188 км², а еще 248,7 км² — зачищено от ДРГ России.

"Боевая работа по уничтожению оккупантов продолжается. Спасибо каждому украинскому защитнику и каждой защитнице за стойкость, храбрость и профессионализм", — добавил Сырский.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, 1 ноября Сырский провел ряд совещаний на Покровском направлении. По его словам, оккупанты оказывают мощное давление.

А военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что захватчики готовят провокации в Покровске Донецкой области.