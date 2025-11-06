Генштаб сообщил о ситуации на Покровском направлении

Украинские военные отражают атаки на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

В четверг, 6 ноября, начались 1352-е сутки полномасштабной войны России против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 276 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими захватчиками.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Ситуация на фронте 6 ноября — сводка Генштаба ВСУ

По информации Генштаба, вчера враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 55 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 124 управляемых авиационных бомбы.

Кроме этого, россияне привлекли 3992 дроны-камикадзе и совершили 4354 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 122 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Ильиновка, Доброполье Донецкой области; Межевая Днепропетровской области; Лукьяновское, Приморское, Новояковлевка, Ровнополье, Сладкое, Малокатериновка Запорожской области; Николаев Николаевской области.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и артиллерийскую систему противника.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки россиян. Противник нанес 11 авиационных ударов, в целом сбросил 25 управляемых авиационных бомб и совершил 177 обстрелов, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Бологовки и в сторону Синельниково.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Богуславка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Колодязи, Карповка, Дерилово, Мирное, Шандриголово, Заречное и в сторону населенных пунктов Коровин Яр и Дробышево.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного и в сторону Северска, Звановки. Всего за прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Часов Яр, Федоровка и в сторону Ступочек.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Константиновском направлении враг совершил 35 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка и Русин Яр.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Покровском направлении наши защитники остановили 100 атак агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Филиал и Ялта.

Проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться.

В Покровске Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия. В частности привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ. Усилены воинские части, которые обороняют город.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Александровском направлении Силы обороны отбили 31 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Поддубное, Январское, Вороное, Сосновка, Степное, Вербовое, Привольное, Новогригорьевка и Первомайское.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Новониколаевка, Успеновка, Охотничье и Зеленый Гай.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение — противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степное.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Всего, по данным Генштаба, за минувшие сутки потери российских оккупационных войск составили 1170 человек. Силы обороны Украины также обезвредили шесть боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 172 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 84 единицы автомобильной и единицу специальной техники противника.

Недавно Генеральный штаб ВСУ опроверг информацию о якобы окружении ВСУ в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Также в Генштабе сообщали, что оккупанты продолжают давить на Покровском направлении.