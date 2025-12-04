Оріхівський напрямок — яка ситуація на лінії бойового зіткнення

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Лінія бойового зіткнення на Оріхівському напрямку наразі залишається незмінною. Російські війська регулярно проводять штурми, використовуючи погодні умови, однак Сили оборони вибивають ворога.

Про це повідомив начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади Дмитро Пелих в ефірі Ранок.LIVE 4 грудня.

Яка ситуація на Оріхівському напрямку

Пелих розповів, що на Оріхівському напрямку російські війська застосовують як бронетехніку (до 26 одиниць) під час атак, так і малі штурмові групи. Для наступальних дій вони намагаються скористатися туманом чи дощем.

"Ворог не має жодного шансу на просування. Це підтвердили численні механізовані штурми, де ворог застосовував до 26 одиниць техніки, в тому числі броньованої, так і в пішому порядку", — зазначив військовий.

За його словами, українські дрони ефективно виявляють і знищують такі групи навіть під час туманів та інших несприятливих погодніх умов. А тим окупантам, яким вдається просочитися до околиць населених пунктів, зокрема Малої Токмачки, не вдається там закріпитися. Піхота ЗСУ вибиває загарбників або бере в полон для подальших обмінів.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ зупинили наступ окупантів біля Гуляйполя. Сили оборони повернули контроль над ситуацією на напрямку.

Водночас військовий оглядач Василь Пехньо заявив, що за останні чотири місяці росіяни просунулися на 22-25 кілометрів. Ворог підійшов до околиць Гуляйполя.