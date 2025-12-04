Ореховское направление — какая ситуация на линии боесоприкосновения

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Линия боевого столкновения на Ореховском направлении пока остается неизменной. Российские войска регулярно проводят штурмы, используя погодные условия, однако Силы обороны выбивают врага.

Об этом сообщил начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых в эфире Ранок.LIVE 4 декабря.

Какова ситуация на Ореховском направлении

Пелых рассказал, что на Ореховском направлении российские войска применяют как бронетехнику (до 26 единиц) во время атак, так и малые штурмовые группы. Для наступательных действий они пытаются воспользоваться туманом или дождем.

"Враг не имеет никакого шанса на продвижение. Это подтвердили многочисленные механизированные штурмы, где враг применял до 26 единиц техники, в том числе бронированной, так и в пешем порядке", — отметил военный.

По его словам, украинские дроны эффективно обнаруживают и уничтожают такие группы даже во время туманов и других неблагоприятных погодных условий. А тем оккупантам, которым удается просочиться к окраинам населенных пунктов, в частности Малой Токмачки, не удается там закрепиться. Пехота ВСУ выбивает захватчиков или берет в плен для дальнейших обменов.

Напомним, недавно ВСУ остановили наступление оккупантов возле Гуляйполя. Силы обороны вернули контроль над ситуацией на направлении.

В то же время военный обозреватель Василий Пехньо заявил, что за последние четыре месяца россияне продвинулись на 22-25 километров. Враг подошел к окраинам Гуляйполя.