Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия ВСУ выбивают россиян — какая ситуация на Ореховском направлении

ВСУ выбивают россиян — какая ситуация на Ореховском направлении

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 12:58
Ореховское направление — какая ситуация на линии боесоприкосновения
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Линия боевого столкновения на Ореховском направлении пока остается неизменной. Российские войска регулярно проводят штурмы, используя погодные условия, однако Силы обороны выбивают врага.

Об этом сообщил начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых в эфире Ранок.LIVE 4 декабря.

Реклама
Читайте также:

Какова ситуация на Ореховском направлении

Пелых рассказал, что на Ореховском направлении российские войска применяют как бронетехнику (до 26 единиц) во время атак, так и малые штурмовые группы. Для наступательных действий они пытаются воспользоваться туманом или дождем.

"Враг не имеет никакого шанса на продвижение. Это подтвердили многочисленные механизированные штурмы, где враг применял до 26 единиц техники, в том числе бронированной, так и в пешем порядке", — отметил военный.

По его словам, украинские дроны эффективно обнаруживают и уничтожают такие группы даже во время туманов и других неблагоприятных погодных условий. А тем оккупантам, которым удается просочиться к окраинам населенных пунктов, в частности Малой Токмачки, не удается там закрепиться. Пехота ВСУ выбивает захватчиков или берет в плен для дальнейших обменов.

Напомним, недавно ВСУ остановили наступление оккупантов возле Гуляйполя. Силы обороны вернули контроль над ситуацией на направлении.

В то же время военный обозреватель Василий Пехньо заявил, что за последние четыре месяца россияне продвинулись на 22-25 километров. Враг подошел к окраинам Гуляйполя.

Запорожская область война в Украине Россия фронт штурм
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации