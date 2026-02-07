ЗСУ завдали ударів по військових обʼєктах РФ на окупованих територіях

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові завдали ударів по військових обʼєктах російських загарбників на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, вдалося уразити РСЗВ "Ураган" та пункти управління БпЛА.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у суботу, 7 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Удари України по військових обʼєктах Росії

"У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України, 5-го та у ніч на 6 лютого, завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України", — йдеться у повідомленні.

На тимчасово окупованій території Донецької області в районі Новомайорського було уражено російську реактивну систему залпового вогню "Ураган". А в районі Часового Яру є ураження зосередження живої сили ворога.

А на ТОТ Запорізької області воїни ЗСУ завдали удару по зосередженню живої сили окупантів в районі Рівнопілля. Було уражено пункт управління БпЛА противника в районі Гуляйполя та склад матеріально-технічного забезпечення в районі населеного пункту Рівне. Також в районі селища Комиш-Зоря є ураження центру виробництва FPV-дронів та підготовки пілотів ворога.

У Генштабі зазначили, що втрати російських окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України й надалі здійснюватимуть цілеспрямовані дії для зменшення наступальних спроможностей та бойового потенціалу ворога", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно українські воїни атакували навчальний центр FPV російських окупантів та місце зосередження живої сили противника.

А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, як Україна відбиває атаки Росії.