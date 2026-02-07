Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія ЗСУ вдарили по військових обʼєктах Росії — деталі від Генштабу

ЗСУ вдарили по військових обʼєктах Росії — деталі від Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 18:28
ЗСУ завдали ударів по військових обʼєктах РФ на окупованих територіях
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові завдали ударів по військових обʼєктах російських загарбників на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, вдалося уразити РСЗВ "Ураган" та пункти управління БпЛА.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у суботу, 7 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Удари України по військових обʼєктах Росії

"У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України, 5-го та у ніч на 6 лютого, завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України", — йдеться у повідомленні.

На тимчасово окупованій території Донецької області в районі Новомайорського було уражено російську реактивну систему залпового вогню "Ураган". А в районі Часового Яру є ураження зосередження живої сили ворога.

А на ТОТ Запорізької області воїни ЗСУ завдали удару по зосередженню живої сили окупантів в районі Рівнопілля. Було уражено пункт управління БпЛА противника в районі Гуляйполя та склад матеріально-технічного забезпечення в районі населеного пункту Рівне. Також в районі селища Комиш-Зоря є ураження центру виробництва FPV-дронів та підготовки пілотів ворога.

У Генштабі зазначили, що втрати російських окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України й надалі здійснюватимуть цілеспрямовані дії для зменшення наступальних спроможностей та  бойового потенціалу ворога", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно українські воїни атакували навчальний центр FPV російських окупантів та місце зосередження живої сили противника.

А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, як Україна відбиває атаки Росії.

війна ЗСУ Україна Генштаб ЗСУ Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації