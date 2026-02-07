ЗСУ завдали ударів по військових обʼєктах РФ на окупованих територіях

ЗСУ вдарили по військових обʼєктах Росії — деталі від Генштабу
Українські військові завдали ударів по військових обʼєктах російських загарбників на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, вдалося уразити РСЗВ "Ураган" та пункти управління БпЛА.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у суботу, 7 лютого, передає Новини.LIVE.
Удари України по військових обʼєктах Росії
"У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України, 5-го та у ніч на 6 лютого, завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України", — йдеться у повідомленні.
На тимчасово окупованій території Донецької області в районі Новомайорського було уражено російську реактивну систему залпового вогню "Ураган". А в районі Часового Яру є ураження зосередження живої сили ворога.
А на ТОТ Запорізької області воїни ЗСУ завдали удару по зосередженню живої сили окупантів в районі Рівнопілля. Було уражено пункт управління БпЛА противника в районі Гуляйполя та склад матеріально-технічного забезпечення в районі населеного пункту Рівне. Також в районі селища Комиш-Зоря є ураження центру виробництва FPV-дронів та підготовки пілотів ворога.
У Генштабі зазначили, що втрати російських окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони України й надалі здійснюватимуть цілеспрямовані дії для зменшення наступальних спроможностей та бойового потенціалу ворога", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно українські воїни атакували навчальний центр FPV російських окупантів та місце зосередження живої сили противника.
А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, як Україна відбиває атаки Росії.
