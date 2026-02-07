ВСУ нанесли удары по военным объектам РФ на оккупированных территориях

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные нанесли удары по военным объектам российских захватчиков на временно оккупированных территориях. В частности, удалось поразить РСЗО "Ураган" и пункты управления БпЛА.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в субботу, 7 февраля, передает Новини.LIVE.

Удары Украины по военным объектам России

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины, 5-го и в ночь на 6 февраля, нанесли огневое поражение по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины", — говорится в сообщении.

На временно оккупированной территории Донецкой области в районе Новомайорского была поражена российская реактивная система залпового огня "Ураган". А в районе Часового Яра есть поражение сосредоточения живой силы врага.

А на ВОТ Запорожской области воины ВСУ нанесли удар по сосредоточению живой силы оккупантов в районе Ровнополье. Был поражен пункт управления БпЛА противника в районе Гуляйполя и склад материально-технического обеспечения в районе населенного пункта Ровно. Также в районе поселка Камыш-Заря есть поражение центра производства FPV-дронов и подготовки пилотов врага.

В Генштабе отметили, что потери российских оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут осуществлять целенаправленные действия для уменьшения наступательных возможностей и боевого потенциала врага", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно украинские воины атаковали учебный центр FPV российских оккупантов и место сосредоточения живой силы противника.

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, как Украина отражает атаки России.