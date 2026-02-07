Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия ВСУ ударили по военным объектам России — детали от Генштаба

ВСУ ударили по военным объектам России — детали от Генштаба

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 18:28
ВСУ нанесли удары по военным объектам РФ на оккупированных территориях
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные нанесли удары по военным объектам российских захватчиков на временно оккупированных территориях. В частности, удалось поразить РСЗО "Ураган" и пункты управления БпЛА.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в субботу, 7 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Удары Украины по военным объектам России

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины, 5-го и в ночь на 6 февраля, нанесли огневое поражение по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины", — говорится в сообщении.

На временно оккупированной территории Донецкой области в районе Новомайорского была поражена российская реактивная система залпового огня "Ураган". А в районе Часового Яра есть поражение сосредоточения живой силы врага.

А на ВОТ Запорожской области воины ВСУ нанесли удар по сосредоточению живой силы оккупантов в районе Ровнополье. Был поражен пункт управления БпЛА противника в районе Гуляйполя и склад материально-технического обеспечения в районе населенного пункта Ровно. Также в районе поселка Камыш-Заря есть поражение центра производства FPV-дронов и подготовки пилотов врага.

В Генштабе отметили, что потери российских оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут осуществлять целенаправленные действия для уменьшения наступательных возможностей и боевого потенциала врага", — говорится в сообщении.

null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, недавно украинские воины атаковали учебный центр FPV российских оккупантов и место сосредоточения живой силы противника.

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, как Украина отражает атаки России.

война ВСУ Украина Генштаб ВСУ Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации