Как ВСУ отражают атаки России — Сырский раскрыл детали

Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, как украинские войска отражают российские атаки. Оккупанты ежедневно запускают от 100 до 200 ударных дронов, а также периодическую осуществляет массированные ракетно-авиационные удары.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова Александра Сирского во время общения с медиа в пятницу, 6 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Как Украина отражает российские атаки

"Силы обороны Украины проводят комплекс контрмер для уничтожения воздушных целей. В условиях сложной погоды основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые являются всепогодными", — отметил Сирский.

При благоприятной погоде к противодействию российским дронам активно привлекаются:

авиация;

вертолеты;

дроны-перехватчики.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что это позволяет уничтожать 70%, а иногда и больше всех средств воздушного нападения.

Сырский рассказал, что сейчас реализуется ряд организационных решений, направленных на усиление эффективности беспилотного элемента противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, об изменении распределения задач между зенитными ракетными подразделениями и новым родом войск, который будет заниматься защитой стратегически важных объектов. В то же время продолжается работа над увеличением количества и повышением технического уровня дронов-перехватчиков.

Кроме того, сейчас продолжается активное взаимодействие с партнерами по обеспечению ракетами к ЗРК, а также истребительной авиации.

Напомним, 6 февраля российские оккупанты атаковали приют для животных в Запорожье.

А в Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько целей России удалось сбить в ночь на 6 февраля.