Как ВСУ отражают атаки России — Сырский раскрыл детали

Сырский объяснил, как Украина отражает российские атаки
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, как украинские войска отражают российские атаки. Оккупанты ежедневно запускают от 100 до 200 ударных дронов, а также периодическую осуществляет массированные ракетно-авиационные удары.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова Александра Сирского во время общения с медиа в пятницу, 6 февраля, передает Новини.LIVE.
"Силы обороны Украины проводят комплекс контрмер для уничтожения воздушных целей. В условиях сложной погоды основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые являются всепогодными", — отметил Сирский.
При благоприятной погоде к противодействию российским дронам активно привлекаются:
- авиация;
- вертолеты;
- дроны-перехватчики.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что это позволяет уничтожать 70%, а иногда и больше всех средств воздушного нападения.
Сырский рассказал, что сейчас реализуется ряд организационных решений, направленных на усиление эффективности беспилотного элемента противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, об изменении распределения задач между зенитными ракетными подразделениями и новым родом войск, который будет заниматься защитой стратегически важных объектов. В то же время продолжается работа над увеличением количества и повышением технического уровня дронов-перехватчиков.
Кроме того, сейчас продолжается активное взаимодействие с партнерами по обеспечению ракетами к ЗРК, а также истребительной авиации.
