Головна Армія Сирський пояснив, як Україна відбиває російські атаки

Сирський пояснив, як Україна відбиває російські атаки

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 17:19
Як ЗСУ відбивають атаки Росії — Сирський розкрив деталі
Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, як українські війська відбивають російські атаки. Окупанти щодня запускають від 100 до 200 ударних дронів, а також періодичну здійснює масовані ракетно-авіаційні удари.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на слова Олександра Сирського під час спілкування з медіа у пʼятницю, 6 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Як Україна відбиває російські атаки

"Сили оборони України проводять комплекс контрзаходів для знищення повітряних цілей. В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними", — зазначив Сирський.

За сприятливої погоди до протидії російським дронам активно залучаються:

  • авіація;
  • вертольоти;
  • дрони-перехоплювачі.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що це дозволяє знищувати 70%, а інколи й більше усіх засобів повітряного нападу.

Сирський розповів, що наразі реалізується низка організаційних рішень, спрямованих на посилення ефективності безпілотного елементу протиповітряної оборони. Йдеться, зокрема, про зміну розподілу завдань між зенітними ракетними підрозділами та новоствореним родом військ, який займатиметься захистом стратегічно важливих об’єктів. Водночас триває робота над збільшенням кількості та підвищенням технічного рівня дронів-перехоплювачів.

Крім того, наразі триває активна взаємодія з партнерами стосовно забезпечення ракетами до ЗРК, а також винищувальної авіації.

Нагадаємо, 6 лютого російські окупанти атакували притулок для тварин у Запоріжжі.

А у Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки цілей Росії вдалося збити у ніч проти 6 лютого

Україна обстріли ППО Олександр Сирський Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
