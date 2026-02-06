Обстріл України 6 лютого — скільки цілей випустила Росія

Зенітно-ракетний комплекс NASAMS. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Російські війська у ніч проти 6 лютого випустили на Україну 335 повітряних цілей. Більшість з них знищила протиповітряна оборона.

Про це повідомляє Новини.LIVE, з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Обстріли України 6 лютого

Російська армія з 18:00 5 лютого та протягом сьогоднішнього ранку атакувала Україну 328 ударними дронами різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас" тощо. Пуски здійснювались із напрямків:

Курськ,

Орел,

Брянськ,

Міллєрово,

Приморсько-Ахтарськ,

ТОТ Донецьк.

Крім того, окупанти вдарили двома балістичними ракетами "Кинджал" та п'ятьма керованими авіаційними ракетами "Х-59/69".

Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

За попередніми даними, станом на 12:30, протиповітряна оборона збила 297 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів. А ворожі ракети не досягли цілей в результаті активної протидії Сил оборони.

Попри це зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

Нагадаємо, 6 лютого Росія атакувала притулок для тварин у Запоріжжі. Постраждали десятки собак, частина з них отримала поранення різного ступеня.

Крім того, армія РФ вдарила по житловому будинку у Сумах. Пошкоджено близько 11 вікон, 12 балконів, а також один автомобіль.