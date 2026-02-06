Обстріл України 6 лютого — скільки цілей випустила Росія

Армія РФ завдала по Україні комбінованого удару — скільки цілей збила ППО
Російські війська у ніч проти 6 лютого випустили на Україну 335 повітряних цілей. Більшість з них знищила протиповітряна оборона.
Обстріли України 6 лютого
Російська армія з 18:00 5 лютого та протягом сьогоднішнього ранку атакувала Україну 328 ударними дронами різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас" тощо. Пуски здійснювались із напрямків:
- Курськ,
- Орел,
- Брянськ,
- Міллєрово,
- Приморсько-Ахтарськ,
- ТОТ Донецьк.
Крім того, окупанти вдарили двома балістичними ракетами "Кинджал" та п'ятьма керованими авіаційними ракетами "Х-59/69".
За попередніми даними, станом на 12:30, протиповітряна оборона збила 297 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів. А ворожі ракети не досягли цілей в результаті активної протидії Сил оборони.
Попри це зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.
Нагадаємо, 6 лютого Росія атакувала притулок для тварин у Запоріжжі. Постраждали десятки собак, частина з них отримала поранення різного ступеня.
Крім того, армія РФ вдарила по житловому будинку у Сумах. Пошкоджено близько 11 вікон, 12 балконів, а також один автомобіль.
