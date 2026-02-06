Обстріл Сум 6 лютого — росіяни вдарили по житловому будинку

Наслідки обстрілів Сум. Фото: t.me/hryhorov_oleg

Російські війська зранку 6 лютого завдали удару по Зарічному районі в Сумах. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на в.о. сумського міського голови Артема Кобзара та очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Обстріли Сум 6 лютого

"Сьогодні близько 6:30 зафіксовано ворожий удар по квартирі в Зарічному районі нашого міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 11 вікон, 12 балконів, а також один автомобіль", — розповів Кобзар.

За його словами, на місці працюють усі відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків.

Пошкоджений будинок після обстрілів. Фото: кордон.медіа

Уламки дронів після обстрілів. Фото: кордон.медіа

Наслідки атаки на Суми. Фото: кордон.медіа

Обстріли Сумщини за останню добу

Водночас Олег Григоров розповів, що упродовж останньої доби армія РФ вдарила майже 60 разів по 40 населених пунктах у 18 громадах області. Так, там є різні пошкодження:

Шосткинська громада — житлові будинки, господарські споруди, адмінбудівля і нежитлові приміщення, об'єкти інфраструктури;

Шалигинська, Есманська громади — зруйновані приватні житлові будинки та господарчі споруди;

Миколаївська громада — приватні житлові будинки, господарчі та нежитлові приміщення;

Сумська громада — багатоквартирний будинок, легковий автомобіль;

Глухівська громада — пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури;

Березівська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Річківська, Миколаївська громади — пошкоджені легкові автомобілі;

Великописарівська громада — пошкоджений транспорт фермерського господарства.

Загалом, повітряна тривога в області тривала понад 21 годину.

Нагадаємо, 6 лютого російська армія вдарила по Корабельному району Херсона. Відомо, що є потерпіла.

Крім того, росіяни від ранку атакують Кропивницький. Ворог завдає ударів дронами та ракетами.