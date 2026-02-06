Обстріл Сум 6 лютого — росіяни вдарили по житловому будинку

Росіяни атакували житловий будинок в Сумах — фото наслідків
Російські війська зранку 6 лютого завдали удару по Зарічному районі в Сумах. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на в.о. сумського міського голови Артема Кобзара та очільника Сумської ОВА Олега Григорова.
Обстріли Сум 6 лютого
"Сьогодні близько 6:30 зафіксовано ворожий удар по квартирі в Зарічному районі нашого міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 11 вікон, 12 балконів, а також один автомобіль", — розповів Кобзар.
За його словами, на місці працюють усі відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків.
Обстріли Сумщини за останню добу
Водночас Олег Григоров розповів, що упродовж останньої доби армія РФ вдарила майже 60 разів по 40 населених пунктах у 18 громадах області. Так, там є різні пошкодження:
- Шосткинська громада — житлові будинки, господарські споруди, адмінбудівля і нежитлові приміщення, об'єкти інфраструктури;
- Шалигинська, Есманська громади — зруйновані приватні житлові будинки та господарчі споруди;
- Миколаївська громада — приватні житлові будинки, господарчі та нежитлові приміщення;
- Сумська громада — багатоквартирний будинок, легковий автомобіль;
- Глухівська громада — пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури;
- Березівська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Річківська, Миколаївська громади — пошкоджені легкові автомобілі;
- Великописарівська громада — пошкоджений транспорт фермерського господарства.
Загалом, повітряна тривога в області тривала понад 21 годину.
Нагадаємо, 6 лютого російська армія вдарила по Корабельному району Херсона. Відомо, що є потерпіла.
Крім того, росіяни від ранку атакують Кропивницький. Ворог завдає ударів дронами та ракетами.
