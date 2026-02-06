Обстрел Сум 6 февраля — россияне ударили по жилому дому

Россияне атаковали жилой дом в Сумах — фото последствий
Российские войска утром 6 февраля нанесли удар по Заречному району в Сумах. В результате атаки поврежден жилой дом.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на и.о. сумского городского головы Артема Кобзара и руководителя Сумской ОГА Олега Григорова.
Обстрелы Сум 6 февраля
"Сегодня около 6:30 зафиксирован вражеский удар по квартире в Заречном районе нашего города. В результате обстрела повреждено около 11 окон, 12 балконов, а также один автомобиль", — рассказал Кобзарь.
По его словам, на месте работают все соответствующие службы, которые занимаются ликвидацией последствий.
Обстрелы Сумщины за последние сутки
В то же время Олег Григоров рассказал, что за последние сутки армия РФ ударила почти 60 раз по 40 населенным пунктам в 18 общинах области. Так, там есть разные повреждения:
- Шосткинская громада — жилые дома, хозяйственные постройки, админздание и нежилые помещения, объекты инфраструктуры;
- Шалыгинская, Эсманская громады — разрушены частные жилые дома и хозяйственные постройки;
- Николаевская громада — частные жилые дома, хозяйственные и нежилые помещения;
- Сумская громада — многоквартирный дом, легковой автомобиль;
- Глуховская громада — поврежденные объекты гражданской инфраструктуры;
- Березовская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Речковская, Николаевская громады — повреждены легковые автомобили;
- Великописаревская громада — поврежден транспорт фермерского хозяйства.
В общем, воздушная тревога в области продолжалась более 21 часа.
Напомним, 6 февраля российская армия ударила по Корабельному району Херсона. Известно, что есть пострадавшая.
Кроме того, россияне с утра атакуют Кропивницкий. Враг наносит удары дронами и ракетами.
