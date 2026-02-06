Видео
Главная Армия Россияне атаковали жилой дом в Сумах — фото последствий

Россияне атаковали жилой дом в Сумах — фото последствий

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 11:05
Обстрел Сум 6 февраля — россияне ударили по жилому дому
Последствия обстрелов Сум. Фото: t.me/hryhorov_oleg

Российские войска утром 6 февраля нанесли удар по Заречному району в Сумах. В результате атаки поврежден жилой дом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на и.о. сумского городского головы Артема Кобзара и руководителя Сумской ОГА Олега Григорова.

Читайте также:

Обстрелы Сум 6 февраля

"Сегодня около 6:30 зафиксирован вражеский удар по квартире в Заречном районе нашего города. В результате обстрела повреждено около 11 окон, 12 балконов, а также один автомобиль", — рассказал Кобзарь.

По его словам, на месте работают все соответствующие службы, которые занимаются ликвидацией последствий.

Атака на Суми 6 лютого
Поврежденный дом после обстрелов. Фото: кордон.медиа
Удар по Сумах 6 лютого
Обломки дронов после обстрелов. Фото: кордон.медиа
Обстріли Сум 6 лоютого
Последствия атаки на Сумы. Фото: кордон.медиа

Обстрелы Сумщины за последние сутки

В то же время Олег Григоров рассказал, что за последние сутки армия РФ ударила почти 60 раз по 40 населенным пунктам в 18 общинах области. Так, там есть разные повреждения:

  • Шосткинская громада — жилые дома, хозяйственные постройки, админздание и нежилые помещения, объекты инфраструктуры;
  • Шалыгинская, Эсманская громады — разрушены частные жилые дома и хозяйственные постройки;
  • Николаевская громада — частные жилые дома, хозяйственные и нежилые помещения;
  • Сумская громада — многоквартирный дом, легковой автомобиль;
  • Глуховская громада — поврежденные объекты гражданской инфраструктуры;
  • Березовская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Речковская, Николаевская громады — повреждены легковые автомобили;
  • Великописаревская громада — поврежден транспорт фермерского хозяйства.

В общем, воздушная тревога в области продолжалась более 21 часа.

Напомним, 6 февраля российская армия ударила по Корабельному району Херсона. Известно, что есть пострадавшая.

Кроме того, россияне с утра атакуют Кропивницкий. Враг наносит удары дронами и ракетами.

Автор:
Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
