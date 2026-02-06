Взрывы в Кропивницком 6 февраля — россияне с утра атакуют город

Россияне с утра атакуют Кропивницкий — бьют дронами и ракетами
Российские войска с утра 6 февраля атакуют Кропивницкий. Враг наносит удары дронами и ракетами.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, сообщает Новини.LIVE.
Обстрелы Кропивницкого 6 февраля
Коваленко рассказал, что оккупанты наносят удары по Кропивницкому дронами и ракетами. По его словам, армия РФ атакует город с самого утра.
"Кропивницкий с утра под массированной атакой россиян — дроны и ракеты", — написал руководитель ЦПД.
Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА в направлении города, а затем о ракетах на город.
Сейчас воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.
Напомним, 6 февраля РФ нанесла удар по Запорожскому району. В результате атаки погибли супруги.
Также сегодня взрывы раздавались в Харькове. По предварительным данным, под ударом оказался ближайший пригород
Читайте Новини.LIVE!