Вибухи в Кропивницькому 6 лютого — росіяни від ранку атакують місто

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські війська з ранку 6 лютого атакують Кропивницький. Ворог завдає ударів дронами та ракетами.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, повідомляє Новини.LIVE.

Обстріли Кропивницького 6 лютого

Коваленко розповів, що окупанти завдають ударів по Кропивницькому дронами та ракетами. За його словами, армія РФ атакує місто з самого ранку.

"Кропивницький від ранку під масованою атакою росіян — дрони та ракети", — написав керівник ЦПД.

Скриншот допису Андрія Коваленка

Повітряні сили попереджали про рух БпЛА у напрямку міста, а потім про ракети на місто.

Скриншот допису Повітряних сил

Скриншот допису Повітряних сил

Наразі повітряна тривога оголошена у всіх областях України.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 6 лютого РФ завдала удару по Запорізькому району. Внаслідок атаки загинуло подружжя.

Також сьогодні вибухи лунали у Харкові. За попередніми даними, під ударом опинилося найближче передмістя