Головна Армія Росіяни від ранку атакують Кропивницький — б'ють дронами та ракетами

Росіяни від ранку атакують Кропивницький — б'ють дронами та ракетами

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 09:37
Вибухи в Кропивницькому 6 лютого — росіяни від ранку атакують місто
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські війська з ранку 6 лютого атакують Кропивницький. Ворог завдає ударів дронами та ракетами.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, повідомляє Новини.LIVE

Читайте також:

Обстріли Кропивницького 6 лютого

Коваленко розповів, що окупанти завдають ударів по Кропивницькому дронами та ракетами. За його словами, армія РФ атакує місто з самого ранку.

"Кропивницький від ранку під масованою атакою росіян — дрони та ракети", — написав керівник ЦПД.

Обстрел Кропивницького 6 лютого
Скриншот допису Андрія Коваленка

Повітряні сили попереджали про рух БпЛА у напрямку міста, а потім про ракети на місто.

Атака на Кропивницький 6 лютого
Скриншот допису Повітряних сил
Атака на Кропивницький 6 лютого
Скриншот допису Повітряних сил

Наразі повітряна тривога оголошена у всіх областях України.

Повітряна тривога 6 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 6 лютого РФ завдала удару по Запорізькому району. Внаслідок атаки загинуло подружжя. 

Також сьогодні вибухи лунали у Харкові. За попередніми даними, під ударом опинилося найближче передмістя

обстріли ракети дрони війна в Україні Кропивницький
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
