Вибухи в Кропивницькому 6 лютого — росіяни від ранку атакують місто

Росіяни від ранку атакують Кропивницький — б'ють дронами та ракетами
Російські війська з ранку 6 лютого атакують Кропивницький. Ворог завдає ударів дронами та ракетами.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, повідомляє Новини.LIVE.
Обстріли Кропивницького 6 лютого
Коваленко розповів, що окупанти завдають ударів по Кропивницькому дронами та ракетами. За його словами, армія РФ атакує місто з самого ранку.
"Кропивницький від ранку під масованою атакою росіян — дрони та ракети", — написав керівник ЦПД.
Повітряні сили попереджали про рух БпЛА у напрямку міста, а потім про ракети на місто.
Наразі повітряна тривога оголошена у всіх областях України.
Нагадаємо, 6 лютого РФ завдала удару по Запорізькому району. Внаслідок атаки загинуло подружжя.
Також сьогодні вибухи лунали у Харкові. За попередніми даними, під ударом опинилося найближче передмістя
