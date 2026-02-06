Видео
Україна
Видео

Армия РФ нанесла по Украине комбинированный удар — сколько целей сбила ПВО

Армия РФ нанесла по Украине комбинированный удар — сколько целей сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 13:34
Обстрел Украины 6 февраля — сколько целей выпустила Россия
Зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Российские войска в ночь на 6 февраля выпустили на Украину 335 воздушных целей. Большинство из них уничтожила противовоздушная оборона.

Об этом сообщает Новини.LIVE, со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Обстрелы Украины 6 февраля

Российская армия с 18:00 5 февраля и в течение сегодняшнего утра атаковала Украину 328 ударными дронами различных типов, в частности Shahed, "Гербера", "Италмас" и тому подобное. Пуски осуществлялись с направлений:

  • Курск,
  • Орел,
  • Брянск,
  • Миллерово,
  • Приморско-Ахтарск,
  • ТОТ Донецк.

Кроме того, оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами "Кинжал" и пятью управляемыми авиационными ракетами "Х-59/69".

Обстріл України 6 лютого
Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

По предварительным данным, по состоянию на 12:30, противовоздушная оборона сбила 297 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов. А вражеские ракеты не достигли целей в результате активного противодействия Сил обороны.

Несмотря на это зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков на двух локациях.

Напомним, 6 февраля Россия атаковала приют для животных в Запорожье. Пострадали десятки собак, часть из них получила ранения различной степени.

Кроме того, армия РФ ударила по жилому дому в Сумах. Повреждено около 11 окон, 12 балконов, а также один автомобиль.

обстрелы ракеты дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
