ЗСУ вдарили по Брянщині РФ — вибух та пожежа на НПС "Унеча"

ЗСУ вдарили по Брянщині РФ — вибух та пожежа на НПС "Унеча"

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 02:04
Мадяр виклав відеозвіт про атаку на НПС Унеча на Брянщині РФ
Вибух та пожежа на НПС "Унеча" на Брянщині РФ. Фото: Кадр з відео

Сили безпілотних систем ЗСУ відрапортували про вдалу атаку на нафтоперекачувальну станцію у на Брянщину у РФ. На НПС "Унеча" зафіксовано величезний вибух та загоряння.

Про результати атаки інформує командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

Читайте також:

Що відомо на цей момент

Бровді опублікував відео з наслідками удару минулого вечора, 21 серпня, по нафтоперекачувальній станції. Він зазначив, що успішною атакою відмітились Птахи СБС 14 полку Сил безпілотних систем.

Також Бровді, який є українцем угорського походження, особисто звернувся до окупантів фразою: "Ruszkik haza!". З угорською це значить класичне: "Росіяни, йдіть до дому!". 

Мадяр також повідомив, що Сили безпілотних систем продовжують знекровлювати нафтові та паливні потужності російських окупантів. Наприклад, вражено минулого вечора "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів Дружба. 

Ми вже повідомляли, що 17 серпня підрозділи Сил безпілотних систем завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" в Тамбовській області РФ. Об'єкт знищено і там зафіксовано велику пожежу.

Також ми повідомляли, що Сили оборони України вдало атакували порт Оля в Астраханській області. Цей порт ворог використовував для постачання зброї з Ірану. 

ЗСУ дрони атака Сили безпілотних систем ЗСУ нафтопровід Дружба
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
