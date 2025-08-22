Мадяр виклав відеозвіт про атаку на НПС Унеча на Брянщині РФ

ЗСУ вдарили по Брянщині РФ — вибух та пожежа на НПС "Унеча"
Сили безпілотних систем ЗСУ відрапортували про вдалу атаку на нафтоперекачувальну станцію у на Брянщину у РФ. На НПС "Унеча" зафіксовано величезний вибух та загоряння.
Про результати атаки інформує командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).
Що відомо на цей момент
Бровді опублікував відео з наслідками удару минулого вечора, 21 серпня, по нафтоперекачувальній станції. Він зазначив, що успішною атакою відмітились Птахи СБС 14 полку Сил безпілотних систем.
Також Бровді, який є українцем угорського походження, особисто звернувся до окупантів фразою: "Ruszkik haza!". З угорською це значить класичне: "Росіяни, йдіть до дому!".
Мадяр також повідомив, що Сили безпілотних систем продовжують знекровлювати нафтові та паливні потужності російських окупантів. Наприклад, вражено минулого вечора "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів Дружба.
Ми вже повідомляли, що 17 серпня підрозділи Сил безпілотних систем завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" в Тамбовській області РФ. Об'єкт знищено і там зафіксовано велику пожежу.
Також ми повідомляли, що Сили оборони України вдало атакували порт Оля в Астраханській області. Цей порт ворог використовував для постачання зброї з Ірану.
