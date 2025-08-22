Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия ВСУ ударили по Брянщине РФ — взрыв и пожар на НПС "Унеча"

ВСУ ударили по Брянщине РФ — взрыв и пожар на НПС "Унеча"

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 02:04
Мадяр выложил видеоотчет об атаке на НПС Унеча на Брянщине РФ
Взрыв и пожар на НПС "Унеча" на Брянщине РФ. Фото: Кадр из видео

Силы беспилотных систем ВСУ отрапортовали об удачной атаке на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области в РФ. На НПС "Унеча" зафиксирован огромный взрыв и возгорание.

О результатах атаки информирует командующий Сил беспилотных систем Роберт Броуди (Мадяр).

Реклама
Читайте также:

Что известно на данный момент

Броуди опубликовал видео с последствиями удара вчера вечером, 21 августа, по нефтеперекачивающей станции. Он отметил, что успешной атакой отметились Птицы СБС 14 полка Сил беспилотных систем.

Также Броуди, который является украинцем венгерского происхождения, лично обратился к оккупантам фразой: "Ruszkik haza!". С венгерского это значит классическое: "Русские, идите домой!".

Мадяр также сообщил, что Силы беспилотных систем продолжают обескровливать нефтяные и топливные мощности российских оккупантов. Например, поражено вчера вечером "Унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов Дружба.

Мы уже сообщали, что 17 августа подразделения Сил беспилотных систем нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. Объект уничтожен и там зафиксирован крупный пожар.

Также мы сообщали, что Силы обороны Украины удачно атаковали порт Оля в Астраханской области. Этот порт враг использовал для поставки оружия из Ирана.

ВСУ дроны атака Силы беспилотных систем ВСУ нефтепровод Дружба
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации