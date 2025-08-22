Мадяр выложил видеоотчет об атаке на НПС Унеча на Брянщине РФ

Взрыв и пожар на НПС "Унеча" на Брянщине РФ. Фото: Кадр из видео

Силы беспилотных систем ВСУ отрапортовали об удачной атаке на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области в РФ. На НПС "Унеча" зафиксирован огромный взрыв и возгорание.

О результатах атаки информирует командующий Сил беспилотных систем Роберт Броуди (Мадяр).

Что известно на данный момент

Броуди опубликовал видео с последствиями удара вчера вечером, 21 августа, по нефтеперекачивающей станции. Он отметил, что успешной атакой отметились Птицы СБС 14 полка Сил беспилотных систем.

Также Броуди, который является украинцем венгерского происхождения, лично обратился к оккупантам фразой: "Ruszkik haza!". С венгерского это значит классическое: "Русские, идите домой!".

Мадяр также сообщил, что Силы беспилотных систем продолжают обескровливать нефтяные и топливные мощности российских оккупантов. Например, поражено вчера вечером "Унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов Дружба.

Мы уже сообщали, что 17 августа подразделения Сил беспилотных систем нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. Объект уничтожен и там зафиксирован крупный пожар.

Также мы сообщали, что Силы обороны Украины удачно атаковали порт Оля в Астраханской области. Этот порт враг использовал для поставки оружия из Ирана.