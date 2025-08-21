Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія ЗСУ вразили НПЗ та низку критичних об'єктів у Росії, — Генштаб

ЗСУ вразили НПЗ та низку критичних об'єктів у Росії, — Генштаб

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 15:11
ЗСУ атакували Новошахтинський НПЗ і критичні об'єкти в РФ — Генштаб
Вибух на НПЗ. Ілюстративне фото: росЗМІ

У ніч на 21 серпня Збройній сили України завдали ударів по об'єктах військової інфраструктури Росії та на окупованих територіях. Зокрема, під ударом опинився Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області.

Про це повідомили у преслужбі Генерального штабу ЗСУ у четвер, 21 серпня.

Реклама
Читайте також:

БпЛА атакували важливі об'єкти в РФ

За даними Генштабу, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вразили Новошахтинський НПЗ, який є одним з найбільших постачальників пального для півдня Росії та забезпечує військові частини окупантів. Ємності підприємства здатні зберігати понад 210 тисяч кубічних метрів нафтопродуктів.

Після удару зафіксовано потужні вибухи та пожежу.

Крім того, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили атаку по складу безпілотників та логістичному хабу в тимчасово окупованому Донецьку. У Генштабі наголосили, що це суттєво обмежить можливості противника щодо застосування БпЛА дальньої дії.

Також повідомляється про влучання в районі бази паливно-мастильних матеріалів у Воронезькій області, яка використовувалася для потреб російської армії.

Новошахтинський НПЗ вразили ЗСУ
Заява Генштабу ЗСУ. Фото: скрнишот повідомлення в Telegram

Нагадаємо, ЗСУ провели вдалу спецоперацію в Криму, щоб зруйнувати логістику ворога.

А також стало відомо, що російські пропагандисти розповсюджують фейки про диверсію ЗСУ на Кримському мосту.

росія НПЗ Генштаб ЗСУ війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації