ЗСУ атакували Новошахтинський НПЗ і критичні об'єкти в РФ — Генштаб

У ніч на 21 серпня Збройній сили України завдали ударів по об'єктах військової інфраструктури Росії та на окупованих територіях. Зокрема, під ударом опинився Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області.

Про це повідомили у преслужбі Генерального штабу ЗСУ у четвер, 21 серпня.

БпЛА атакували важливі об'єкти в РФ

За даними Генштабу, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вразили Новошахтинський НПЗ, який є одним з найбільших постачальників пального для півдня Росії та забезпечує військові частини окупантів. Ємності підприємства здатні зберігати понад 210 тисяч кубічних метрів нафтопродуктів.

Після удару зафіксовано потужні вибухи та пожежу.

Крім того, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили атаку по складу безпілотників та логістичному хабу в тимчасово окупованому Донецьку. У Генштабі наголосили, що це суттєво обмежить можливості противника щодо застосування БпЛА дальньої дії.

Також повідомляється про влучання в районі бази паливно-мастильних матеріалів у Воронезькій області, яка використовувалася для потреб російської армії.

