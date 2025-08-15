Сили оборони України уразили два важливі обʼєкти російських окупантів

Вибух у Росії. Фото: росЗМІ

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України разом з іншими складовими Сил оборони уразили Сизранський нафтопереробний завод та пункт управління росіян на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у пʼятницю, 15 серпня.

Ураження Сизранського НПЗ

Українські воїни завдали удару по нафтопереробному заводу в Самарській області. Він є одним з найбільших у системі "Роснафти" та виробляє широкий спектр пального.

Крім того, завод бере участь у забезпеченні окупаційної армії. У Генштабі ЗСУ зазначили, що зафіксовано пожежу та вибухи.

Пожежі внаслідок уражень. Фото: Генштаб ЗСУ

Ураження пункту управління Росії

Також українські воїни здійснили вогневе ураження пункту управління 132-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії ЗС РФ у місті Єнакієве.

Наразі результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України", — додали в Генштабі ЗСУ.

Допис Генштаб ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом 2025 року глибинні удари українських воїнів завдали Росії втрат на понад 4% валового внутрішнього продукту.

А 14 серпня Сили оборони України вдарили по морському порту "Оля", що розташований в Астраханській області.