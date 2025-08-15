Видео
Главная Армия ВСУ поразили Сызранский НПЗ и пункт управления в Донецкой области

ВСУ поразили Сызранский НПЗ и пункт управления в Донецкой области

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 11:07
Силы обороны Украины поразили два важных объекта российских оккупантов
Взрыв в России. Фото: росСМИ

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины вместе с другими составляющими Сил обороны поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод и пункт управления россиян на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в пятницу, 15 августа.

Читайте также:

Поражение Сызранского НПЗ

Украинские воины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области. Он является одним из крупнейших в системе "Роснефти" и производит широкий спектр топлива.

Кроме того, завод участвует в обеспечении оккупационной армии. В Генштабе ВСУ отметили, что зафиксирован пожар и взрывы.

Ураження обʼєктів окупантів
Пожары в результате поражений. Фото: Генштаб ВСУ

Поражение пункта управления России

Также украинские воины осуществили огневое поражение пункта управления 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии ВС РФ в городе Енакиево.

Сейчас результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", — добавили в Генштабе ВСУ.

Пост Генштаб ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в течение 2025 года глубинные удары украинских воинов нанесли России потери более чем на 4% валового внутреннего продукта.

А 14 августа Силы обороны Украины ударили по морскому порту "Оля", который расположен в Астраханской области.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
