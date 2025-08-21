Видео
Главная Армия ВСУ поразили НПЗ и ряд критических объектов в России, — Генштаб

ВСУ поразили НПЗ и ряд критических объектов в России, — Генштаб

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 15:11
ВСУ атаковали Новошахтинский НПЗ и критические объекты в РФ - Генштаб
Взрыв на НПЗ. Иллюстративное фото: росСМИ

В ночь на 21 августа Вооруженные силы Украины нанесли удары по объектам военной инфраструктуры России и на оккупированных территориях. В частности, под ударом оказался Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ в четверг, 21 августа.

Читайте также:

БпЛА атаковали важные объекты в РФ

По данным Генштаба, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили Новошахтинский НПЗ, который является одним из крупнейших поставщиков топлива для юга России и обеспечивает военные части оккупантов. Емкости предприятия способны хранить более 210 тысяч кубических метров нефтепродуктов.

После удара зафиксированы мощные взрывы и пожар.

Кроме того, подразделения Сил специальных операций ВСУ осуществили атаку по складу беспилотников и логистическому хабу во временно оккупированном Донецке. В Генштабе отметили, что это существенно ограничит возможности противника по применению БпЛА дальнего действия.

Также сообщается о попадании в районе базы горюче-смазочных материалов в Воронежской области, которая использовалась для нужд российской армии.

Новошахтинський НПЗ вразили ЗСУ
Заявление Генштаба ВСУ. Фото: скрнишот сообщения в Telegram

Напомним, ВСУ провели удачную спецоперацию в Крыму, чтобы разрушить логистику врага.

А также стало известно, что российские пропагандисты распространяют фейки о диверсии ВСУ на Крымском мосту.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
