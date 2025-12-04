Покровськ — ЗСУ утримують північну частину міста

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська. Сили оборони блокують спроби окупантів накопичити штурмові піхотні групи та просуватися.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 4 грудня.

Яка ситуація в Покровську

Сирський розповів, оскільки етап оборони Покровсько-Мирноградської агломерації надзвичайно складний, він зустрівся та працював з командувачами угруповань військ, командирами корпусів, бригад, полків та окремих батальйонів.

Олександр Сирський на нараді з військовими. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За його словами, у районі Покровська та Мирнограда українські військові блокують спроби окупантів накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів. Безпосередньо в містах наші воїни продовжують утримувати визначені райони.

"У той час, коли окупанти не зважають на втрати живої сили, українські командири мають чітке розуміння важливості збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу. З цією метою в ході наради з нашими командирами уточнили питання узгодженого застосування, забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації противника", — йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач зазначив, що для забезпечення стійкості оборони ухвалили низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення залучених сил і засобів. Сирський наголосив, що особливу роль в цьому відіграють питання організації додаткових логістичних шляхів, вчасної медичної евакуації, а також ведення контрбатарейної боротьби та протидії ворожим БпЛА.

Нагадаємо, кілька днів тому окупанти намагалися встановити прапор РФ у Покровську. Після короткого перебування на позиціях ворог залишив район.

Водночас у Генштабі спростували заяви РФ про захоплення Покровська, Куп'янська і Вовчанська. Це чергова пропаганда від ворога.