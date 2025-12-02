Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Окупанти намагалися встановити прапор РФ у Покровську — Генштаб

Окупанти намагалися встановити прапор РФ у Покровську — Генштаб

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 14:34
Росіяни зробили спробу "флагофтику" у Покровську
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

У Покровську на Донеччині російські військові здійснили спробу встановити свій прапор. Це було необхідно для створення пропагандистського сюжету.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна.

Реклама
Читайте також:

Росіяни зробили спробу "флагофтику" у Покровську

Після короткого перебування на позиціях ворог залишив район. 

За словами Ковальова, у місті тривають пошуково-штурмові дії та зачистка ворожих груп у міській забудові. Він зазначив, що російські підрозділи намагаються створювати інформаційні приводи, які мають продемонструвати нібито встановлений контроль над містом. Однак такі спроби супроводжуються значними втратами особового складу з боку противника.

Представник Генштабу також додав, що, попри несприятливі погодні умови, українські підрозділи продовжують проводити повітряну розвідку, коригування вогню та завдають ураження групам російських військ.

Нагадаємо, що командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко заявив, що поблизу Покровська втрати росіян, ймовірно, перевищили вже 100 тисяч осіб

А до цього командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі запевнив, що українські військові впевнено утримують оборону на лінії Куп’янськ — Покровськ — Гуляйполе, попри потужні атаки російських військ. 

війна прапор війна в Україні Покровськ армія РФ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації