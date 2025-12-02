Російські окупанти. Фото: росЗМІ

У Покровську на Донеччині російські військові здійснили спробу встановити свій прапор. Це було необхідно для створення пропагандистського сюжету.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна.

Росіяни зробили спробу "флагофтику" у Покровську

Після короткого перебування на позиціях ворог залишив район.

За словами Ковальова, у місті тривають пошуково-штурмові дії та зачистка ворожих груп у міській забудові. Він зазначив, що російські підрозділи намагаються створювати інформаційні приводи, які мають продемонструвати нібито встановлений контроль над містом. Однак такі спроби супроводжуються значними втратами особового складу з боку противника.

Представник Генштабу також додав, що, попри несприятливі погодні умови, українські підрозділи продовжують проводити повітряну розвідку, коригування вогню та завдають ураження групам російських військ.

Нагадаємо, що командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко заявив, що поблизу Покровська втрати росіян, ймовірно, перевищили вже 100 тисяч осіб.

А до цього командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі запевнив, що українські військові впевнено утримують оборону на лінії Куп’янськ — Покровськ — Гуляйполе, попри потужні атаки російських військ.