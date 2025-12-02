Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В Покровске Донецкой области российские военные предприняли попытку установить свой флаг. Это было необходимо для создания пропагандистского сюжета.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина.

Читайте также:

Россияне предприняли попытку "флагофтика" в Покровске

После короткого пребывания на позициях враг покинул район.

По словам Ковалева, в городе продолжаются поисково-штурмовые действия и зачистка вражеских групп в городской застройке. Он отметил, что российские подразделения пытаются создавать информационные поводы, которые должны продемонстрировать якобы установленный контроль над городом. Однако такие попытки сопровождаются значительными потерями личного состава со стороны противника.

Представитель Генштаба также добавил, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, украинские подразделения продолжают проводить воздушную разведку, корректировку огня и наносят поражение группам российских войск.

Напомним, что командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко заявил, что вблизи Покровска потери россиян, вероятно, превысили уже 100 тысяч человек.

А до этого командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили заверил, что украинские военные уверенно удерживают оборону на линии Купянск — Покровск — Гуляйполе, несмотря на мощные атаки российских войск.