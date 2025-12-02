Покровськ — Генштаб спростував заяви РФ про захоплення міста

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Збройні сили України продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську та Куп'янську. Заяви Росії про те, що вони захопили ці міста не відповідає дійсності.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 2 грудня.

"Бравурні заяви керівництва країни-агресора про "захоплення" Покровська, Вовчанська і Куп'янська армією РФ не відповідають дійсності. Ідеться лише про чергову спробу кремля використати знятий на відео "флаговтик" з пропагандистською метою для впливу на учасників міжнародних переговорів", — заявили у Генштабі.

Зазначається, що у Покровську українські військові утримують північну частину міста по лінії залізниці. Також тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків окупантів.

На цій ділянці фронту ворог зазначає колосальних втрат. Лише упродовж минулої доби на Покровському напрямку Сили оборони знешкодили 104 окупанти. Так, наші підрозділи вже зачистили групу, яка під прикриттям туману підняла російський триколор в одному з районів міста.

Водночас українські оборонці організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання на наші позиції всього необхідного.

Яка ситуація у Вовчанську

"Напруженою залишається ситуація у Вовчанську на Харківщині. Ворог не полишає спроб просунутися в цьому населеному пункті, застосовуючи малі піхотні групи, ударні БпЛА й артилерію. Однак українські захисники стійко утримують позиції", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що демонстраційні місії росіян із триколорами означають для окупантів лише те, що вони будуть знищені Силами оборони України.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що окупанти намагалися встановити прапор РФ у Покровську. Це було необхідно для створення пропагандистського сюжету.

Водночас військовий розкрив втрати ворога поблизу Покровська. Російська армія, ймовірно, втратила там вже понад 100 тисяч людей.