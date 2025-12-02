Покровск — Генштаб опроверг заявления РФ о захвате города

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Вооруженные силы Украины продолжают оборонительные операции на сложных участках фронта, в частности в Покровске, Волчанске и Купянске. Заявления России о том, что они захватили эти города не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 2 декабря.

В ВСУ опровергли заявления о захвате Покровска

"Бравурные заявления руководства страны-агрессора о "захвате" Покровска, Волчанска и Купянска армией РФ не соответствуют действительности. Речь идет лишь об очередной попытке кремля использовать снятый на видео "флаговтик" с пропагандистской целью для воздействия на участников международных переговоров", — заявили в Генштабе.

Отмечается, что в Покровске украинские военные удерживают северную часть города по линии железной дороги. Также продолжаются поисково-штурмовые действия для ликвидации очагов оккупантов.

На этом участке фронта враг отмечает колоссальные потери. Только за прошедшие сутки на Покровском направлении Силы обороны обезвредили 104 оккупанта. Так, наши подразделения уже зачистили группу, которая под прикрытием тумана подняла российский триколор в одном из районов города.

В то же время украинские защитники организуют дополнительные логистические пути в районах Покровска и Мирнограда для поставки на наши позиции всего необходимого.

Какова ситуация в Волчанске

"Напряженной остается ситуация в Волчанске на Харьковщине. Враг не оставляет попыток продвинуться в этом населенном пункте, применяя малые пехотные группы, ударные БпЛА и артиллерию. Однако украинские защитники стойко удерживают позиции", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что демонстрационные миссии россиян с триколорами означают для оккупантов лишь то, что они будут уничтожены Силами обороны Украины.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что оккупанты пытались установить флаг РФ в Покровске. Это было необходимо для создания пропагандистского сюжета.

В то же время военный раскрыл потери врага вблизи Покровска. Российская армия, вероятно, потеряла там уже более 100 тысяч человек.