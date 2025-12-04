Покровск — ВСУ удерживают северную часть города

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. Силы обороны блокируют попытки оккупантов накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 4 декабря.

Какова ситуация в Покровске

Сырский рассказал, поскольку этап обороны Покровско-Мирноградской агломерации чрезвычайно сложный, он встретился и работал с командующими группировок войск, командирами корпусов, бригад, полков и отдельных батальонов.

Александр Сырский на совещании с военными. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

По его словам, в районе Покровска и Мирнограда украинские военные блокируют попытки оккупантов накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов. Непосредственно в городах наши воины продолжают удерживать определенные районы.

"В то время, когда оккупанты не учитывают потери живой силы, украинские командиры имеют четкое понимание важности сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава. С этой целью в ходе совещания с нашими командирами уточнили вопросы согласованного применения, обеспечения продвижения и своевременной замены подразделений, которые проводят поисково-штурмовые действия для выявления и ликвидации противника", — говорится в сообщении.

Главнокомандующий отметил, что для обеспечения устойчивости обороны приняли ряд решений по боевому управлению, взаимодействию и всестороннему обеспечению привлеченных сил и средств. Сырский отметил, что особую роль в этом играют вопросы организации дополнительных логистических путей, своевременной медицинской эвакуации, а также ведения контрбатарейной борьбы и противодействия вражеским БпЛА.

Напомним, несколько дней назад оккупанты пытались установить флаг РФ в Покровске. После короткого пребывания на позициях враг покинул район.

В то же время в Генштабе опровергли заявления РФ о захвате Покровска, Купянска и Волчанска. Это очередная пропаганда от врага.